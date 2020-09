CDU-Vorstand entscheidet : Kommt die Frauenquote?

Frauen sollen in der CDU häufiger in bedeutsame Ämter kommen. Der Vorstand will am Montag über eine Quotenregelung abstimmen. Selbst ein positives Votum wäre noch nicht das Ende der Debatte.

Die CDU-Führung will am Montag über die Einführung einer Frauenquote von fünfzig Prozent diskutieren und eine Vorstandsentscheidung herbeiführen. Eine Kommission der Partei hatte Anfang Juli einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Er sieht vor, dass es bei Wahlen zu Vorständen der Parteigliederungen von der Kreisebene an aufwärts vom nächsten Jahr an einen Frauenanteil von dreißig Prozent gibt. Bis zum Jahr 2023 soll diese Quote auf vierzig Prozent steigen, zwei Jahre später dann auf fünfzig. Auch die Zahl der Frauen auf den Listen für Bundestags-, Landtags- und Europawahlen soll quotiert werden mit dem Ziel, dass von 2025 an fünf der ersten zehn Plätze mit Frauen besetzt werden.

Der Frauenanteil in der CDU liegt seit langem bei etwa einem Viertel, in der Bundestagsfraktion sind nur zwanzig von hundert Abgeordneten weiblich. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer setzt sich schon länger dafür ein, dass der Anteil der Frauen steigt.

Allerdings würde auch ein positives Votum von Präsidium und Vorstand am Montag noch nicht bedeuten, dass die Quote in die Satzung geschrieben wird. Das müsste auf einem Parteitag entschieden werden. Zunächst hatte das bereits Ende vorigen Jahres auf dem Leipziger Parteitag geschehen sollen. Da die Mehrheit aber ungewiss war, verschob man die Entscheidung auf den für diesen Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag.

Wegen der Corona-Pandemie wird der allerdings stark verkürzt und soll vor allem für die Wahl der neuen Parteiführung genutzt werden. Ihr soll mit auf den Weg gegeben werden, bei einem Parteitag im kommenden Jahr über die Quote entscheiden zu lassen. Ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist nach wie vor ungewiss. Die Meinungen in der CDU sind geteilt.

Ebenfalls werden Präsidium und Vorstand der CDU am Montag über den Entwurf eines neuen Grundsatzprogramms entscheiden. Das Procedere entspricht dem für die Satzungsänderung. Eine endgültige Entscheidung wird auch erst im nächsten Jahr auf einem Parteitag fallen können.

Das Grundsatzprogramm, dessen Entwurf der F.A.Z. vorliegt, ist knapper als vorherige Programme gehalten und verzichtet auf allzu viele konkrete Forderungen. So wird etwa zur Frauenförderung lediglich kritisiert, dass zu wenig Frauen in Führungspositionen seien. Eine Benachteiligung von Frauen sei „nicht akzeptabel“, heißt es. Leistung und Erfolg müssten sich in Positionen und Gehältern auszahlen. Wie das geschehen soll, ist nicht festgeschrieben.

Im Familienkapitel wird die Entlastung von Familien bei Steuern und Abgaben gefordert, die Leistung kinderreicher Familien soll stärker anerkannt werden. Konkret abgelehnt wird im Programmentwurf jede Form von Sterbehilfe. Der Text ist geprägt von einem starken Bekenntnis zur Demokratie und der Warnung, dass „radikale und extremistische“ Positionen Zulauf bekämen.