Annegret Kramp-Karrenbauer : CDU-Vorsitzende kritisiert Urwahl

Aktualisiert am

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Mödlareuth Bild: EPA

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer rät ihrer Partei davon ab, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur durch ein Urwahlverfahren der Basis zu überlassen. „Die Union hat bisher mit guten Gründen immer gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt“, sagte Kramp-Karrenbauer am Dienstag dem Fernsehsender N-TV.

Man müsse jetzt die Entscheidung auf dem Deutschlandtag der Jungen Union abwarten und dann möglicherweise auch eine Debatte auf dem Parteitag. „Man wird sehen, wie die Delegierten sich verhalten werden.“

Wegen schwacher Umfragewerte für Kramp-Karrenbauer, die seit knapp einem Jahr Vorsitzende ist, wird in der CDU aber über einen Mitgliederentscheid bei der Kanzlerkandidatur diskutiert. Der Parteinachwuchs, die Junge Union, will sich auf seinem Deutschlandtag am kommenden Wochenende damit befassen.

Die Werteunion hat zudem angekündigt, für den CDU-Parteitag Ende November einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten der Union zu stellen. „Die Werteunion hält eine Urwahl für ein gutes Mittel zur Stärkung der innerparteilichen Demokratie“, sagte ihr Vorsitzender Alexander Mitsch der Zeitung „Passauer Neue Presse“.