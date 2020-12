Rennen um CDU-Parteivorsitz : Wann dreht jemand den Verstärker auf?

Friedrich Merz am Freitagabend im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin bei der Veranstaltung „CDU-Live“ Bild: dpa

Ganz zum Schluss seines einstündigen Auftritts hatte Friedrich Merz noch eine Neuigkeit zu bieten. Keine Weltsensation, aber innerhalb der CDU, von deren Mitgliedern er sich auf dem Weg zur Wahl des neuen Parteivorsitzenden am Freitagabend befragen ließ, ist es eine wichtige Botschaft. Merz kündigte an, er werde Paul Ziemiak als Generalsekretär behalten, sollte er selbst Parteivorsitzender werden.

Ziemiak wurde 2018 für vier Jahre gewählt, seine Amtszeit endet also anders als die der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nicht bereits in wenigen Wochen. Schon der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich kürzlich festgelegt, bei Ziemiak zu bleiben. Einerseits macht das Mutmaßungen, es könnte demnächst wieder eine Frau Generalsekretärin der CDU werden, wo schon aller Voraussicht nach ein Mann Vorsitzender wird, gegenstandslos. Auch würde das die Dominanz des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen im Konrad Adenauer-Haus weiter festigen, denn auch Ziemiak kommt dorther.

Andererseits bleiben nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Mitte Januar nur noch acht Monate bis zur Bundestagswahl. Kramp-Karrenbauer hat die Partei seit der Übernahme des Verteidigungsministeriums nicht mehr mit aller Kraft führen können. Ziemiak ist sozusagen die Nummer eins im Adenauer-Haus. Ihn so kurz vor einer Bundestagswahl auszutauschen, wäre höchst riskant und würde die Wahlkampfplanung erheblich erschweren.

Merz für Nord Stream 2

Inhaltlich hatte Merz nach knapp der Hälfte seines Auftritts einen Pflock beim Thema Flüchtlingspolitik eingeschlagen. Er erinnerte an den sogenannten Workshop, den Kramp-Karrenbauer wenige Monate nach ihrer Wahl zum Thema Asylpolitik abgehalten hatte. Er stimme der scheidenden Vorsitzenden „ausdrücklich“ zu, dass sich eine Situation wie im Jahr 2015 nicht wiederholen dürfe. Dass die in Budapest und Wien gestrandeten Menschen eine „Einladung“, nach Deutschland zu kommen, erhalten hätten, hieß Merz gut. „Da hat sich Deutschland von seiner allerbesten Seite gezeigt. Das war auch emotional bewegend, was wir da gesehen haben.“ Die Einladung, alle anderen Flüchtlinge – bis zu einer Million – in einer ungeregelten Zuwanderung nach Deutschland kommen zu lassen, dürfe sich jedoch nicht wiederholen. Mit diesem Thema werde man möglicherweise irgendwann wieder konfrontiert.

Merz schloss sich der damals von Kramp-Karrenbauer geäußerten Auffassung an, als Ultima Ratio müsse man in der Lage sein, die Grenzen zu schließen. Er habe sehr bedauert, dass es nötig gewesen sei, das während der Corona-Pandemie zu tun. Doch wenn das in einer solchen Situation geschehe, müsse man es auch bei unkontrollierter Zuwanderung tun. Das war eine klare Abgrenzung vom Kurz Merkels. Allerdings bestand Merz später darauf, dass er nicht den Bruch mit der Politik Merkels anstrebe. In der Asyl- und Zuwanderungspolitik wäre eine gemeinsame europäischen Lösung das Beste, sagte er.

Ansonsten teilte Merz im Wesentlichen das mit, was er während seines zweiten Anlaufs in Richtung Parteispitze immer wieder äußert. Grundsätzlich zeigte er sich sehr proeuropäisch und verwies auf eine für ihn lehrreiche Zeit als Abgeordneter des Europaparlaments. Er sprach sich dafür aus, die Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland fertigzustellen, das mache „Sinn“. Sein Vorschlag, ein zweijähriges Moratorium zu beschließen, könne nicht verwirklicht werden, weil weitergebaut werde. Merz sagte aber, dass es besser gewesen wäre, vorab eine gemeinsame europäische Linie zu finden.