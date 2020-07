CDU-Vorsitz und K-Frage : Muss Laschet weichen?

Mehrere Sätze der Kandidaten für den CDU-Vorsitz und möglichen Kanzlerkandidaten lassen aufhorchen. Norbert Röttgen bezeichnete einen CSU-Kanzlerkandidaten, also Markus Söder, wenn er 2021 die Wahl gewinne, als „Riesenerfolg“ für CDU und CSU. Das war eine Spitze gegen Armin Laschet, der auf eine Kanzlerkandidatur der CDU gepocht hatte. Markus Söder bezeichnete eine Festlegung auf ein schwarz-grünes Bündnis als Fehler, was als Kritik an Friedrich Merz zu verstehen ist, der sich im Sinne einer solchen Koalition ausgesprochen hatte. Laschet wiederum war in seinem Anspruch auf eine Kanzlerkandidatur als künftiger CDU-Vorsitzender so weit gegangen, dass er Söders ausweichende Äußerungen über einen CSU-Kanzler so interpretierte, die Angelegenheit habe sich für die CSU offenbar längst erledigt.

Norbert Röttgen, der Anti-Laschet; Markus Söder, der Anti-Merz; Armin Laschet, der Anti-Söder: ein Name fehlt in dieser Reihe, der Jens Spahns, der ursprünglich mit Laschet als Duo auftrat, nun aber ähnlich souverän über den Dingen schwebt wie Angela Merkel. Das könnte sich vor dem Parteitag im Dezember noch ändern. Die Frontstellungen zeigen aber auch ohne ihn, dass sich bis zum Dezember ein interessanter Wettbewerb abzeichnet – nicht nur um den Vorsitz, sondern auch in der K-Frage. Denn das eine ist nicht ohne das andere zu denken.

Ob sich Röttgen mit seinem CSU-freundlichen Vorstoß einen Gefallen getan hat? Sich um den CDU-Vorsitz zu bewerben und schon andeutungsweise den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur ins Spiel zu bringen, ist nicht gerade Ausdruck von eigener Stärke und Überzeugungskraft. Die CDU-Delegierten werden im Dezember wohl eher einen Vorsitzenden wählen wollen, der mit vollem Selbstvertrauen auf das Kanzleramt zusteuert. Diese Erwartung können allerdings auch Laschet und Merz, sosehr beide sie mit ihren Äußerungen bedienen mögen, nur bedingt erfüllen: In Umfragen liegen sie (und Röttgen) in der K-Frage weit hinter Markus Söder.

Das kann sich noch ändern, aber wohl erst dann, wenn einer von ihnen tatsächlich Vorsitzender geworden ist. Dann beginnt die Zeit der Profilierung im Amt und zeigt sich, ob dem neuen Vorsitzenden gelingt, was Annegret Kramp-Karrenbauer versagt blieb: aus dem Schatten Angela Merkels zu treten, die derzeit noch auf einer Europawolke schwebt und der CDU durch die Corona-Krise in Bund und Ländern zu einem Höhenflug verholfen hat. Mancher CDU-Landespolitiker kann sein Glück deshalb kaum fassen. Die Bundespartei ist auf einmal wieder das Zugpferd.

Davon können sich die Landesverbände in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen unverhofften Rückenwind versprechen, selbst wenn es noch ein Dreivierteljahr dauert, bis dort gewählt wird. Es sind die Tests, die der neue CDU-Vorsitzende bestehen muss, will er ein halbes Jahr später die Bundestagswahlen gewinnen.

Die ersten Tests für den neuen Vorsitzenden: die März-Wahlen

Gewählt wird in den drei Ländern aber eben erst im März. Kann die Kanzlerkandidatur noch bis dahin, bis nach den ersten drei Landtagswahlen des Superwahljahres warten (es folgen Thüringen im April und Sachsen-Anhalt im Juni)? Alle drei Kandidaten haben angesichts ihrer Umfragewerte in der K-Frage keine Eile. Nach dem Parteitag im Dezember könnten sie Zeit gewinnen, indem erst einmal ein gemeinsames Wahlprogramm mit der CSU ausgearbeitet und die Personalentscheidung noch einmal vertagt wird.