Spahn bei Junger Union : Ein Kandidat, der es kann und beste Chancen hat

Auf der natürlich digital abgehaltenen Landesversammlung der Jungen Union Bayern wurde am Wochenende mehrfach darauf hingewiesen, man werde sich in den Personalfindungsprozess bei der Schwesterpartei nicht einmischen. Dass keiner der drei Bewerber um den CDU-Vorsitz – Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen – nach München in die CSU-Landesleitung geschaltet wurde, konnte mithin als Beleg der Neutralität reklamiert werden. Dass die Hauptredner dann Markus Söder und Jens Spahn waren, ist an sich auch nichts Ungewöhnliches: Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident ist bei der JU Bayern gesetzt, und ein noch nicht lange der JU entwachsener Bundesgesundheitsminister drängt sich in einer Pandemie als Gast durchaus auf.

Und doch schien man bei den Organisatoren sehr gern in Kauf zu nehmen, dass Söder und Spahn eben auch die beiden sind, die ausweislich der Umfragen viele in der Union im offiziellen Bewerberfeld um CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur vermissen. Wie sagte der Vorsitzende der JU Bayern, Christian Doleschal: Die Union müsse gemeinsam einen Kanzlerkandidaten aufs Schild heben, „der es erstens kann und zweitens die besten Chancen hat“.

Söder mahnt weiter Strenge in Corona-Pandemie an

Wer das nach Ansicht des bayerischen CSU-Nachwuchses derzeit am ehesten sein dürfte, zeigte sich schon im Studio: Hinter den Moderatoren der Landesversammlung hing gut sichtbar ein Poster des jungen, offensichtlich feurigen Markus Söder, der auf das Poster von Franz Josef Strauß zeigt, das einst in seinem Jugendzimmer hing.

Der so Gefeierte selbst setzte am Samstag überwiegend auf nüchterne Ernsthaftigkeit. Er kam nicht mehr in der bayrischen Rauten-Maske, sondern in einer besser schützenden FFP-2-Variante. Er verzichtete auch auf Spielereien auf seinem Schreibtisch. Anders als beim jüngsten Digitalparteitag der CSU stand da keine Tasse mehr mit der Aufschrift „Winter is coming“, denn nun ist der Winter ja da, nicht meteorologisch, aber was die Corona-Infektionszahlen betrifft.

Söder erneuerte sein Credo, wonach das Laufenlassen der Pandemie „die ethische Kapitulation einer christlichen Partei“ wäre. Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten an diesem Montag sagte er, eine Lockerung der bis Ende November geltenden Maßnahmen werde es „auf keinen Fall“ geben; eine Verlängerung oder Verschärfung sei hingegen „möglich“.

„Drei Bewerber – vielleicht gäbe es da noch mehr“

Hoffnung machte, dass die Lage offenbar noch nicht so ernst ist, dass Söder nicht doch die eine oder andere kokette Anmerkung fallenlassen konnte. So erinnerte er daran, wie die JU Bayern sich einst in seinem Machtkampf mit Seehofer mit Schildern („MP Söder!“) für ihn ins Zeug gelegt hatte. JU-Landesversammlungen seien „schon immer irgendwie Weggabelungen in schwieriger politischer Zeit“ gewesen, sagte der Ministerpräsident, manchmal gebe es sogar „großartige Schilderwälder, die auch eine Menge schon beeindruckt haben“.