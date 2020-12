Wenn sich zwei streiten : Röttgens Chance bei der CDU

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Seine Bewerbung wurde zunächst nicht für voll genommen, weil es schien, als wolle Röttgen alte Rechnungen begleichen. Bis 2012 war es mit ihm immer nur bergauf gegangen. Röttgen war mit 44 Jahren Bundesumweltminister. Als die CDU in Nordrhein-Westfalen einen neuen Vorsitzenden suchte, gewann Röttgen eine Basisbefragung – gegen Laschet. Aber dann unterlief ihm ein entscheidender Fehler. Er wollte sich nicht darauf festlegen, im Fall einer Niederlage bei der Landtagswahl als Oppositionsführer in Düsseldorf zu bleiben, lieber war ihm das Ministeramt in Berlin. Die Wahl ging schlimm verloren, und Merkel entließ ihren Minister. Das hing Röttgen an. Erst „Muttis Klügster“ und „George Clooney der CDU“, dann der tiefe Fall.

Inzwischen hat er, zehn Jahre älter, seine Schlussfolgerungen aus dem Desaster gezogen. Auf die Frage, was er damals gelernt habe, antwortete er in einem Interview: „Dass man in wichtigen Fragen klar und eindeutig sein muss.“ Er hat das beherzigt. Er blieb in der Politik, anders als der seinerzeit von Merkel im Fraktionsvorsitz verdrängte Merz. Er fing gleichsam von vorn an. Nicht mehr Umweltpolitik, dafür Außen- und Sicherheitspolitik. Er wurde Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss. In der Fraktion blieb er ein hochgeschätzter Kollege, was schon daran zu erkennen ist, dass es still wird, wenn er spricht.

Bei seiner Kandidatur half ihm dann auch die Präsidentenwahl in Amerika. Sein Wissen dazu war gefragt. Dass er vor einigen Wochen Gast an der renommierten „Denkfabrik“ Institut Montaigne in Paris war, wurde auch in Deutschland vermeldet. Er trat da als einer auf, der dem französischen Präsidenten eine gemeinsame Außenpolitik anbieten würde. Merkels Außenpolitik hält Röttgen für ambitionslos.