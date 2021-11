Kandidatur für CDU-Vorsitz : Wie Röttgen seine Partei aus der Mitte heraus erobern will

Beim letzten Mal war Norbert Röttgen der letzte Kandidat, dieses Mal möchte er in jeder Hinsicht Erster sein. Am Freitag um neun Uhr morgens erklärt der langjährige Außenpolitiker und einstige Bundesumweltminister den versammelten Berliner Journalisten zuerst einige Minuten lang, warum er den vorherigen Kandidatenwettbewerb (mit Friedrich Merz und Armin Laschet) um den CDU-Vorsitz, der sich von Februar 2020 bis Januar 2021 elf Monate lang hingezogen hatte, nicht gewinnen konnte. Und warum er sich jetzt gute Chancen ausrechnet, doch noch „die Volkspartei der Mitte“, wie Röttgen die CDU beschreibt, führen zu können.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Im früheren Kampf um den Vorsitz sei er ja Außenseiter gewesen und habe keine richtige Chance auf den Sieg gehabt, schickt Röttgen vorweg. Sein Kalkül habe damals gelautet, wenn man eine grundlegende Erneuerung der Partei verlange und dafür werbe, dann müsse man eben auch persönlich dafür einstehen. Er habe damals im Januar „knapp ein Viertel“ der Stimmen auf dem virtuellen Bundesparteitag erhalten und damit „eindeutig nicht gewonnen, aber auch nicht wirklich verloren“. In der Zwischenzeit sei nun „ja was passiert“, sagt Röttgen und beschreibt das dramatische Wahlergebnis und die Gefahr, dass die CDU den Status der Volkspartei für immer verliere.

Seine Bewerbung sieht er als Mittel, um dies zu verhindern. Röttgen positioniert sich in der Mitte der Volkspartei der Mitte und warnt die Mitglieder, die in einer Befragung über ihren neuen Vorsitzenden abstimmen werden, jemanden zu wählen, der die Partei auf eine bestimmte Richtung festlegen wolle. Der Name des Konkurrenten Friedrich Merz fällt nicht in diesem Zusammenhang, zumal der ja seine Kandidatur noch gar nicht offiziell angemeldet hat, aber Röttgen zielt in die Richtung von Merz und seinen Anhängern. Die CDU müsse gleichwohl „die legitime Heimat konservativ gesonnener Menschen“ sein, stellt er fest und zählt anhand einiger Punkte auf, wie die Partei sich modernisieren müsse, um Volkspartei bleiben zu können.

Augenfälliges Personaltableau

Augenfälliger als inhaltliche Reformen wirkt jedoch die Präsentation von Röttgens Personaltableau. Zur Ankündigung seiner Kandidatur hat er die Hamburger Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann mitgebracht. Sie soll im Falle seines Wahlsieges CDU-Generalsekretärin werden. Die 39 Jahre alte Hoppermann war lange für die CDU in der Kommunalpolitik in Hamburg-Wandsbek aktiv, ist neu im Bundestag, hat zuvor eine Behörde in der Hamburger Justizverwaltung geleitet. Sie lässt in ihren Vorstellungsworten anklingen, dass ihr Beitrag zu Röttgens Bewerbung nicht nur die Geschlechtervielfalt, sondern auch die inhaltliche Bandbreite demonstrieren soll: Die CDU solle in der Gesellschaft künftig darauf hinwirken, „Gemeinsinn und Patriotismus“ wieder stärker hervorzuheben, sagt sie.

Röttgen gibt derweil an, im Falle seiner Wahl wolle er sich auf jeden Fall mit dem Parteivorsitz bescheiden, die Bundestagsfraktion solle weiter von Ralph Brinkhaus geführt werden. „In dieser Lage ist das Amt eines Parteivorsitzenden ausfüllend“, sagt er und beteuert, es sei richtig, dass die CDU jetzt in ihrer Oppositionsrolle die verbliebenen herausgehobenen Positionen, also Parteichef, Fraktionsvorsitz und Generalsekretär, auf drei Köpfe verteile.

Mehr zum Thema 1/

Über seine erklärten oder mutmaßlichen Konkurrenten macht der Kandidat Röttgen an diesem Morgen keine Angaben. Helge Braun? Ja, er sei mit ihm oft in Kontakt, aber über seine eigene neuerliche Bewerbung habe er ihn nicht gezielt unterrichtet. Friedrich Merz? Den kenne er ja schon seit Jahrzehnten, habe jetzt auch oft mit ihm gesprochen. Merz sei ja – „wie ich auch“ – ein „Wettbewerbspolitiker“ sagt Röttgen, was bedeuten soll, dass er sich mit ihm einen fairen Bewerbungswettkampf liefern will. Und dann fügt Röttgen noch an, in jedem Falle gehöre „Merz in eine wichtige Position in der CDU“.