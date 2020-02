CDU-Vorsitz : Merz gegen den Rest der Welt

Drei Männer haben diese Woche eine schwierige Aufgabe gehabt: nicht vorstürmen, aber zügig aufs Tor zu. Wer liegt vorn?

Unterwegs sind Jens Spahn, Armin Laschet und Friedrich Merz. Und noch andere, aber über die redet in der CDU gerade niemand. Die drei sind einfach zu stark. Das müssen sie auch sein. Es geht um alles, was man in ihrer Partei werden kann: Vorsitzender, Bundeskanzler. Stark sein reicht aber nicht. Geschickt sein ist auch wichtig. Aus der CDU ist zu hören, dass die drei Männer seit Montag – da gab Annegret Kramp-Karrenbauer auf – sehr viel in der Partei herumtelefoniert haben. Wie stehen die Chancen, und wie lassen sie sich verbessern?