Debatte um CDU-Parteitag : Merz: „Ich bin nicht der deutsche Trump“

Aktualisiert am

Friedrich Merz bei einer Digitaldebatte am 17. Oktober in Berlin Bild: Reuters

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat seinen Vorwurf der Intrige gegen Teile der Parteispitze verteidigt. In jeder Familie, selbst in der besten, gebe es mal einen ordentlichen Krach, rechtfertigte Merz am Montag im Deutschlandfunk seine harsche Wortwahl. Das sei aber jetzt erledigt und nun blicke man gemeinsam nach vorne.

Merz hatte zuvor Teilen der Parteispitze vorgeworfen, die von ihr beschlossene Verschiebung des CDU-Bundesparteitages sei nicht wie zur Begründung angegeben in erster Linie der Corona-Pandemie geschuldet, sondern „der letzte Teil der Aktion 'Merz verhindern'“ gewesen. Das Partei-„Establishment“ wolle ihn nicht als neuen Vorsitzenden. Im Deutschlandfunk versicherte Merz nun, er habe durchaus aus Respekt vor den Parteigremien. Vergleiche zwischen seinem Auftreten und dem von Amerikas Präsident Donald Trump wies er zurück. „Ich bin nicht der deutsche Trump“, sagte Merz.

Der frühere Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag bewirbt sich ebenso wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen um den Parteivorsitz. Inzwischen gibt es zwischen Parteispitze und Bewerbern eine Verständigung, dass die Wahl im Januar erfolgen soll.

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz rechnet nach eigener Aussage nicht mit einem Präsenzparteitag Mitte Januar. „Ich kann’s mir ehrlich gesagt nicht vorstellen“, sagte er am Montag im Deutschlandfunk zur möglichen Ausrichtung eines großen oder mehrerer kleiner Präsenzparteitage. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe in Aussicht gestellt, dass Einschränkungen bis Februar mehr oder weniger bestehen blieben, sagte der frühere Fraktionsvorsitzende der Union zur Begründung. „Wir werden wohl auf einen digitalen Parteitag zusteuern.“

Ob das Parteiengesetz für eine digitale Abstimmung geändert werden muss, ist laut Merz eine Frage für die Juristen. „Das kann geklärt werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Weg finden.“ Auch eine schriftliche Schlussabstimmung zur Bestätigung sei möglich.