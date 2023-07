In einem Beitrag für die F.A.Z. hat der CDU-Politiker Thorsten Frei kürzlich die Abschaffung des indivi­du­ellen Rechts auf Asyl gefordert. Der Gegenwind war heftig – die Vor­würfe reichten von einer „Be­schä­digung des Grundgesetzes“ bis hin zum „Populismusfieber“.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Dabei hatte Frei seinen Vorschlag aus Argumenten der Humanität heraus begründet. Seine Rechnung ist – kurz gesagt –, dass das europäische Asylsystem theoretisch einen Schutzrahmen gewähre, der so weit sei, dass ihn niemand einhalten wolle und könne (praktisch hätten allein 35 Millionen Afghanen ein Recht auf Schutz). Daher werde das Recht wieder eingeschränkt, indem man nur Schutz beantragen könne, nachdem man – meist von Schleppern – illegal ins Land gebracht worden sei. Das führe zu einem „Recht des Stärkeren“: Wer „zu alt, zu schwach, zu arm oder zu krank“ sei, bleibe chancenlos, schreibt Frei.

Sein Vorschlag, an die Stelle des individuellen Rechts auf Asyl eine „Institutsgarantie“ zu stellen, bedeutet in der Praxis, dass Migranten nicht mehr auf eigene Faust mithilfe von Schleppern nach Europa reisen könnten, um dort Schutz zu beantragen, da es keinen einklagbaren Anspruch darauf gäbe. Stattdessen sollten die Staaten jedes Jahr eine gewisse Zahl von erwiesen schutzbedürftigen Menschen freiwillig aufnehmen. Vorstellbar wäre das in Kooperation mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, in dessen Lagern weltweit Millionen Menschen fest­sitzen. In der Theorie hätte das den großen Vorteil, dass die Länder politisch entscheiden können, wie viele Menschen sie jeweils aufzunehmen bereit sind.

Artikel 16a ließe sich wohl abschaffen

Doch wie steht es um die praktische Umsetzbarkeit? In Deutschland ließe sich das Recht auf Asyl in Artikel 16a des Grundgesetzes wohl abschaffen. Die Norm ist nicht von der Ewigkeitsklausel erfasst und wurde schon bei der Asylrechtsreform 1993 massiv eingeschränkt. Seitdem bekommt niemand mehr Asyl, der über einen sicheren Drittstaat eingereist ist. Praktisch müsste sich ein Schutzsuchender also in dem Staat, in dem er politisch verfolgt wird, in einen Direktflug nach Deutschland setzen, um einen Anspruch zu haben. In der Praxis erhalten weniger als ein Prozent der Antragsteller Asyl in dieser Form.

Viel relevanter ist hingegen das europäische Flüchtlingsrecht. Es ist im Wesentlichen eine Ausgestaltung der Grundsätze aus der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention, auf die sich die entsprechenden Richtlinien und die EU-Grundrechtecharta beziehen. Aus der Flüchtlingskonvention selbst ergibt sich allerdings kein individueller Anspruch auf Asyl – sie legt nur die Kriterien fest, nach denen ein Mensch als Flüchtling gilt. Die Vertragsstaaten lehnten 1977 sogar fast einstimmig den deutschen Vorschlag ab, einen Rechtsanspruch auf Asylgewährung zu schaffen.

Immer weitergehender Schutz­anspruch

Grundsätzlich wäre es nach dem Wortlaut der Konvention möglich, Migranten an der EU-Außengrenze abzuweisen und darauf zu verweisen, dass – wie es Frei vorschlägt – bestimmte Kontingente bestehen, für die man sich melden kann. Artikel 33 verbietet lediglich die Ausweisung oder Zurückweisung in Gebiete, in denen den Menschen Verfolgung droht – das sogenannte Zurückweisungsgebot (Non-Refoulement).