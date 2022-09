Vor dem Parteitag : Die CDU zwischen Quotenquerelen und Führungsanspruch

Sie wollen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen: CDU-Chef Merz (Mitte) am Donnerstag in Berlin zu Beginn einer Sitzung des Bundesvorstands neben Generalsekretär Czaja und der Vizevorsitzenden Breher Bild: dpa

Erstmals seit seiner Wahl wird der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz an diesem Freitag zu den Delegierten eines ordentlichen Bundesparteitages sprechen. Und erstmals seit zweieinhalb Jahren tagt die CDU wieder in Präsenz. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten, denn die Partei will nach der personellen Neuaufstellung an diesem Wochenende in Hannover die Weichen für ihre inhaltliche Ausrichtung und Profilierung stellen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Dazu legt der Bundesvorstand einen Antrag zu einer „Grundwertecharta“ vor, die als Vorgeschmack auf das neue Grundsatzprogramm zu begreifen ist. Im Interesse der Organisatoren um den noch immer neuen Generalsekretär Mario Czaja ist aber vor allen Dingen die Positionierung der CDU als Partei der nationalen Verantwortung in schweren Zeiten. Man wolle, sagte Czaja Anfang der Woche, Wege zeigen, wie Deutschland gestärkt aus der gegenwärtigen Energie- und Finanzkrise hervorgehe.