CDU vor der Wahl : Die Macht der Delegierten

Aktualisiert am

Achtundsechzig Jahre trennen Otto Wulff von Lilli Fischer. Sie stammt aus Erfurt in Thüringen und ist die jüngste Delegierte auf dem virtuellen Parteitag der CDU. Er kommt aus Hennen im Sauerland und ist der älteste. Wie der Zufall es will, hat die Zahl 68 aber noch eine andere Bedeutung.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z. Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Vor genau 68 Jahren nämlich, also im Jahr 1953, ist Wulff am Tag seines Abiturs in die Partei eingetreten. Da war er zwanzig, genau wie Lilli Fischer jetzt. Für die Union war das keine schlechte Zeit. Konrad Adenauer bekam damals bei der Bundestagswahl 45 Prozent, und das Wirtschaftswunder nahm Tempo auf.