Christina Stumpp : Bringt sie der CDU und Merz neuen Schwung?

Die Freude war ihr anzusehen, als sie unter dem artigen Applaus der Delegierten auf das Podium ging. „Es gibt viel zu tun, packen wir es an“, sagte die erste stellvertretende Generalsekretärin der CDU. Gerade hatte der Parteitag in der Halle 2 der Hannover Messe Christina Stumpp gewählt, mit 89,6 Prozent der Stimmen.

Fragen hatten die Delegierten an Stumpp nach ihrer kurzen Bewerbungsrede keine gerichtet, einen Gegenkandidaten hatte es ohnehin nicht gegeben. „Formal und voller Demut“ bewerbe sie sich, hatte die 34 Jahre alte Baden-Württembergerin da gesagt.Die CDU müsse ein Ort der Erneuerung werden. Und mit der Erneuerung meine es ihre Partei ernst.

Noch nicht sichtbar in der Parteiarbeit

Wie groß die Freude Stumpps nach der Wahl auch war – ganz so viel, wie es in Hannover den Anschein hatte, ändert sich für Stumpp nun nicht. Schließlich agiert sie bereits seit Monaten als „kommissarische stellvertretende Vorsitzende“ an der Seite von Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Mario Czaja.

Was sie bislang auf den Weg gebracht habt, sei zwar bislang nicht zu erkennen, heißt es am Rande des CDU-Parteitags. Allerdings sei das auch nicht verwunderlich. Schließlich habe ihr die Prokura noch gefehlt.

Ihre Schwerpunkte, die Stumpp auch bei ihrer Rede in Hannover streifte, sind bekannt. Stumpp soll sich um die Basis der Partei kümmern. Graswurzelarbeit also. Dass das heutzutage nicht mehr nur bedeutet, durch die Republik zu reisen und viele Stunden lang an den Tischen überalteter Ortsverbände zu sitzen, ist mittlerweile auch in der Union zum Allgemeinplatz geworden. Der Aufholbedarf ist offenkundig. In den „sozialen Medien“ performt die CDU, ähnlich wie die SPD, deutlich schlechter als die kleineren im Bundestag vertretenen Parteien. Stumpp soll dafür sorgen, dass sich das ändert und die Botschaften ihrer Partei auf Twitter – wo sie selbst nicht aktiv ist -, Facebook und Instagram stärker unter die Wähler bringen als bisher.

Darüber hinaus soll – und will – Stumpp daran arbeiten, dass sich Familien- und Berufsleben besser miteinander vereinbaren lassen, auch für Politiker wie sie. Dass ihr dieses Thema sehr am Herzen liegt, weiß Friedrich Merz spätestens, seitdem die junge Mutter nach der Bundestagswahl mit ihrem kleinen Sohn in seinem Büro saß. Da hatte sie gerade den Bundestagswahlkreis Waiblingen souverän gewonnen. Traditionell ein sicheres Terrain für die CDU zwar. Aber doch nicht völlig ungefährdet, vor dem Hintergrund, dass ihre Vorgänger wegen zweifelhafter Nebentätigkeiten nicht mehr angetreten war und die Wähler die Union bundesweit mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis abstraften.

Die Parteizentrale soll schlagkräftiger werden

Die dritte – und vielleicht wichtigste Aufgabe -, die zumindest in Kreisen erfahrener CDU-Politiker erwähnt wird, könnte die Neuordnung des Konrad-Adenauer-Hauses werden, bei der sie Mario Czaja entlasten könnte. Die Parteizentrale, heißt es, müsse deutlich schlagkräftiger werden.

Stumpps steiler Aufstieg in der CDU hätte noch steiler ausfallen können, wenn sie es gewollt hätte. Merz hatte Stumpp den Posten des Generalsekretärs angeboten, den nun Mario Czaja aus Berlin übernommen hat. Stumpp bot sich Bedenkzeit aus – und lehnte ab, weil sie das Amt für unvereinbar mit ihrer Doppelrolle als junge Mutter und frisch gewählte Bundestagsabgeordnete hielt. Merz wollte sie dennoch in seinem Team haben. Sie bringt vieles mit, was der Parteichef suchte: Sie ist eine Frau, sie ist bodenständig, verfügt über starke kommunalpolitische Erfahrung und kommt aus dem starken Landesverband Baden-Württemberg, der im engeren Führungszirkel der Partei unterrepräsentiert ist. Merz bot ihr an, den neuen Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin für sie zu schaffen. Das Angebot nahm Stumpp an.

Ihren Lebensmittelpunkt will sie ungeachtet der neuen Aufgabe in Waiblingen halten, wo sie mit ihrem Mann, einem Rechtsanwalt, und ihrem Sohn lebt. Der sei gerade zwei Jahre alt geworden und schaue gemeinsam mit ihrem Mann zu, sagte Stumpp vor ihrer Wahl.

Auch wenn Stumpp Politiker- und Familienleben besser vereinbaren will – stellvertretend steht dafür ihr Vorhaben, im Konrad-Adenauer-Haus binnen der kommenden zwei Jahre eine Kita einzurichten - von der Frauenquote, über deren Einführung die Delegierten an diesem Freitag diskutieren wollen, hält sie wenig. Damit nimmt sie eine andere Position ein als Generalsekretär Mario Czaja und auch die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher. Sie habe einmal 30 bis 40 Frauen angesprochen, um sie auf die Gemeinderatsliste zu setzen, sagte Stumpp vergangenes Jahr in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“. Am Ende hätten nur „zwischen sechs und zehn“ Interesse gezeigt.

Einem Lager in der Union lässt sich Stumpp kaum zurechnen. Sie sagt, sie sei sowohl ein Fan von Friedrich Merz als auch von Angela Merkel. Damit ist die in der Partei kaum angreifbar.

Regionale Landwirtschaft und Finanzen

Dass sie für ihre Aufgaben trotz ihres jungen Altes viel Erfahrung mitbringt, dokumentiert ihr Lebensweg. Als Kind aus einer Landwirtschaftsfamilie sei sie schon „früh in die Pflicht genommen worden“, so Stumpp über sich selbst auf ihrer Internetseite. Sie habe den Kuhstall ausgemistet, Äpfel gepflückt und Eichen gepflanzt, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Frühjahr.

Als gelernte Verwaltungswirtin und Bachelor of Laws für Steuerrecht sammelte Stumpp zudem umfangreiche Erfahrungen in der Administration, zunächst in Waiblingen ab 2012 dann auch als Referentin in Ministerien der baden-württembergischen Landesregierung. Ihre politische Laufbahn konzentrierte sie seit ihrem Eintritt in die Jund Union (2003) und die CDU (2005) auf die Region, in der sie lebt – bis zur Bundestagswahl 2021. In der Bundestagsfraktion kümmert sich Stumpp nun um regionale Landwirtschaft und Finanzen. Dass sie einen langen Atem hat, beweist Stumpp als passionierte Joggerin.