Christina Stumpp : Die Frau neben Merz

Noch vor Kurzem kannte niemand Christina Stumpp, nun ist sie plötzlich eine wichtige Frau in der CDU. Das ist für sie selbst noch ungewohnt. Als sie neulich mit Mann und Kinderwagen die übliche Runde durch die Weinberge drehte, dauerte das doppelt so lang wie sonst. Alle sprachen sie an: „Mensch, du bist ja jetzt die Frau an der Seite von Friedrich Merz! Glückwunsch zum Direktmandat! Toll, dass eine von uns in Berlin mitredet!“

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das ist der schöne Teil. Aber dass jetzt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, ist auch ein bisschen stressig. „Sogar wenn ich eine Wohnung suche, interessiert das die gesamte Hauptstadtpresse!“, ruft Stumpp ungläubig aus, und es klingt ein bisschen wie: Und ich dachte immer, Hauptstadtjournalisten seien seriöse Leute.