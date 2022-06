Schwarz-Grün in NRW : Bitte keine Koalition für Intellektuelle

Über Schwarz-Grün spricht man nicht, Schwarz-Grün macht man. In Nordrhein-Westfalen ist das seit Langem Konsens. Den beiden Parteien war es deshalb ganz recht, dass im Landtagswahlkampf alle auf das Kopf-an-Kopf-Umfragerennen zwischen CDU und SPD fixiert waren und viele Bündnisoptionen möglich erschienen. Groß war die Angst, Schwarz-Grün könne zerredet werden.

Das bevölkerungsreichste Bundesland wird gern als koalitionspoli­tisches Labor der Republik beschrieben wird, weil in Düsseldorf sozial­liberale und rot-grüne Landesregierungen „ausprobiert“ wurden, bevor es im Bund so weit war. Diesmal ist es aber Nachzügler. Das ist schon deshalb erstaunlich, weil CDU und Grüne sich in Nordrhein-Westfalen, anders als etwa in Hessen, nie feindselig gegenüberstanden. Als es die Grünen (erst) 1990 in den nordrhein-westfälischen Landtag schafften, stimmten sie sich im Ringen mit den damals noch mit absoluter Mehrheit und höchst selbstbewusster Attitüde regierenden Sozialdemokraten bis ins Detail mit der CDU ab.

Das Thema Kohle wurde abgeräumt

Die 1995 gebildete rot-grüne Koa­lition war dagegen von Beginn an ein Konfliktbündnis. Nach der Landtagswahl fünf Jahre später blieb man vor allem zusammen, um die zwischenzeitlich in Bonn gebildete gleichfarbige Bundesregierung nicht in Turbulenzen zu bringen. Ein ums andere Mal folgte die Regierungsbildung auch später einem strikten Schema: Schwarz-Gelb wechselte Rot-Grün ab und umgekehrt.

Dabei lag Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen schon lange in der Luft. Die letzten ernsthaften Hürden für lagerübergreifendes Koalieren wurden 2011 weggeräumt. Damals verständigte sich die rot-grüne Minderheitsregierung mit der oppositionellen CDU auf einen Schulfrieden, der eine seit Jahrzehnten erbittert ge­führte strukturpolitische Debatte be­endete. Heute können sich CDU und Grüne bequem auf diese Abmachung berufen. In ihren bisher er­staunlich geräuschlosen und raschen Koalitionsverhandlungen war damit das erste potentielle Konfliktthema ab­geräumt.

Hinzu kam 2011 ein weltpolitisches Ereignis: Nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima entsagte auch die CDU der Atomkraft. In der Kohlefrage dagegen lagen zwischen CDU und Grünen nie Welten. Es war die SPD, die verbissen für die Kohle kämpfte. Erst unter den schwarz-gelben Landesregierungen von Jürgen Rüttgers und Armin Laschet konnten der Steinkohle- und der Braunkohleausstieg festgeklopft werden. Dass Hendrik Wüst kurz nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten im Herbst dafür plädierte, das Ende der Braunkohleverstromung, wie von den Grünen gewünscht, auf 2030 vorzuziehen, war keineswegs ein rein koalitionsopportunistisches Signal. In der CDU gab es immer scharfe Kritiker am Raubbau im Rhei­nischen Revier.

Klimaschutz ist ein konservatives Anliegen

Jetzt wollen CDU und Grüne das industrielle Herzland der Republik zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren ge­dacht? Die Wirtschaftspolitik ist das konstituierende Element der geplanten Koalition, der Kern eines schwarz-grünen Grundkonsenses. Die Transformation ohne Vorbild ist das Thema, das die beiden Partner zusammenführt, wenn auch aus un­terschiedlichen Richtungen. Zum grü­nen Modernisierungsanspruch zählt, die einst vom CDU-Mann Ludwig Erhard ersonnene soziale in eine ökosoziale Marktwirtschaft umzubauen. Zum Selbstverständnis der Uni­on gehört die Bewahrung der Schöpfung. Die klimaneutrale Ge­sellschaft ist eben auch ein klar konservatives Anliegen.

Den Grünen, die sich gerade in NRW überwiegend dem linken Spektrum zugehörig fühlen, dürfte das noch eine Weile zu schaffen ma­chen. Viele Christlichen Demokraten wiederum hadern mit dem ungestümen gesellschaftspolitischen Reformdrang der Grünen, ihrer radikalen Fixierung auf Minderheiten, ihrer Gendersprache, ihrem identitätspolitischen Glauben.

Deshalb wäre es wichtig, dass sich die Partner in ihrem Koalitionsvertrag nicht nur auf einen Pragmatismus von Tag zu Tag verständigen, sondern aufzeigen, was das schwarz-grüne Veränderungs- und Bewahrungsprojekt leisten will und muss. Viele Grüne sind auf urbane Räume und Besserverdienende fixiert. Umso mehr muss die CDU die ländlichen Regionen im Blick behalten. Sie sind in Nordrhein-Westfalen die wirtschaftlichen Boom- und Modernisierungsgegenden.

Und auch wenn das anstrengend für die Koalitionäre wird: Die CDU muss sich als sozialpolitisches Korrektiv präsentieren, als Anwältin der Facharbeiter, Handwerker, Angestellten. Bleibt die Transformation ein Projekt mit einer Sprache, die nur Intellektuelle verstehen und von der nur eine Elite profitiert, wird sie scheitern und mit ihr Schwarz-Grün.