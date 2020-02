CDU und CSU : Wie hast du’s mit dem rechten Rand?

Alexander Dobrindt sprach unter den Augen von Franz Josef Strauß. Obwohl der Übervater der CSU schon lange tot ist und viele Nachfolger hat, ist es immer noch seine Büste, die im Raum Oberbayern der Landesvertretung des Freistaates in Berlin steht. Die Büste jenes Mannes, der im August 1987, als die Republikaner der Union von rechts drohten, sagte, dass es rechts von CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe. Würde eine solche auch nur fünf Prozent der Stimmen erhalten, wäre es aus mit der Mehrheit für die Union, da sei er sich mit Bundeskanzler Helmut Kohl einig.

Die Union dürfe die Stammwähler, die national-konservativen und die national-liberalen, die Vertriebenen und die Wähler im ländlichen Umfeld nicht vernachlässigen. Strauß drohte, sich zu wehren, sollte die Politik der CDU einen solchen Kurs einschlagen.

Fünf Meter Luftlinie von der Strauß-Büste entfernt saß also der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, so wie jeden Dienstagvormittag in einer Sitzungswoche, und kommentierte das politische Geschehen. Die Unionsparteien hätten „kein Haltungsproblem“, sagte Dobrindt. Die Positionen gegenüber AfD und Linkspartei seien „eindeutig“.

Dobrindt hatte vor nicht allzu langer Zeit noch kräftig mitgemacht bei dem Versuch, die Positionen der CSU vor allem in der Asylpolitik so weit nach rechts zu schieben, dass dadurch kein Platz mehr für die AfD sei. Das Manöver war schiefgegangen, gescheitert nicht nur an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die einen liberalen Kurs in der Flüchtlingspolitik fährt, sondern auch am CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der fürchtet, die CSU verliere durch so ein Vorgehen in der Mitte weit mehr Stimmen, als sie rechts gewinnen könne. Die alte Debatte also im neuen Gewand. Sie findet vor dem Hintergrund einer „demokratisch legitimierten“ Partei statt, die in den Bundestag und in viele Landtage mit zweistelligen Ergebnissen eingezogen ist.

Seit dem Mittwoch der vorigen Woche, seit die Thüringer CDU zusammen mit der AfD und der FDP Thomas Kemmerich von der FDP für einen Tag auf den Stuhl des Ministerpräsidenten verholfen hatte, schlägt in der Union der Grundsatzstreit über den Umgang mit rechts Wellen von bislang ungekannter Höhe. Obwohl die Unionsparteien gerne den Eindruck erwecken, dass sie weder mit der Linkspartei noch mit der AfD in irgendeiner Form gemeinsame Sache machen, beginnt diese Position zu wackeln, seit in Thüringen eine Entscheidung zwischen dem auch manchem in der CDU als gemäßigt geltenden Linke-Politiker Bodo Ramelow und der Führungsfigur des rechtsnationalen „Flügels“ in der AfD, Björn Höcke, getroffen werden muss.

Der rechte Rand ist nicht scharf zu ziehen

Am Freitag, als die inzwischen designierte ehemalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer noch nicht ihren Rückzug vom Vorsitz und Verzicht auf die Kanzlerkandidatur verkündet hatte, fasste das CDU-Präsidium unter ihrer Führung einstimmig einen Beschluss, der schon ganz am Anfang zeigte, dass es eine Äquidistanz zu AfD und Linkspartei nicht mehr gibt. „Für die CDU Deutschlands gilt: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD – weder in direkter noch in indirekter Form.“ Ein entsprechender Satz zur Linkspartei fehlt. Erst anschließend heißt es, dass es von der CDU keine Stimmen für einen Kandidaten „der AfD oder der Linkspartei“ gebe. Wichtig seien stabile Verhältnisse in Thüringen. Diese Formulierungen lassen der CDU durchaus Platz dafür, dem Linke-Kandidaten Bodo Ramelow durch Wahlenthaltung ins Amt zu verhelfen.