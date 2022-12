CDU und AfD : Bautzener Verhältnisse

Mitte der Woche sorgte ein Video des Bautzener Landrats für Aufsehen. „Ich will an dieser Stelle absichtlich auch vor dem Weihnachtsfest Ihnen klar und deutlich sagen: Es ist nicht unsere Absicht, den Sport – ob nun den Schul- oder auch den Freizeitsport – jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen“, erklärte Udo Witschas. Er werde keine Flüchtlinge mehr in Turnhallen unterbringen und auch nicht in dezentralen Unterkünften, also Wohnungen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Die Einwohner „sollen sich auch nicht Gedanken machen, dass Menschen, die erst lernen müssen, mit unserem Leben, mit unserer Gesellschaft klarzukommen, jetzt in unsere Wohnungen integriert werden und damit der soziale Frieden gefährdet ist.“ Die Bundesregierung zwinge der Provinz Flüchtlinge auf, die sie nicht in ihrer Mitte haben wolle, war die Botschaft, und der Schlusssatz „Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle frohe und gesegnete Weihnachten“ setzte noch eine Pointe drauf.

Wer hier wie ein AfD-Mann sprach, ist tatsächlich ein CDU-Mann. Witschas ist 51 Jahre alt und wurde im Juli zum Landrat gewählt. Jetzt hat er seine erste Weihnachtsbotschaft verschickt und dafür nicht nur von anderen Parteien Tadel geerntet. Auch der CDU-Bundesvorstand distanzierte sich „mit Nachdruck“.

Es war bereits das zweite Mal in einer Woche, dass Witschas und die regionale CDU Aufsehen erregten. Davor hatte die Union im Kreistag einem AfD-Antrag zur Mehrheit verholfen, der eine Kürzung von Integrationsmitteln für abgelehnte Asylbewerber forderte. Beide Vorgänge sind insofern bezeichnend, als kein Unterschied mehr zwischen AfD und Union auszumachen ist. Lediglich ein CDU-Kreisrat stimmte gegen den Antrag, ein weiterer entschuldigte sich später. Der Rest der Unionskreisräte schweigt oder unterstützt AfD-Politik ausdrücklich.

Merz und die Brandmauer zur AfD

Für die CDU und ihre Vorsitzenden in Bund und Land ist das ein Problem. Friedrich Merz hatte nach seiner Wahl zum Parteichef im Januar „eine Brandmauer zur AfD“ verordnet und den Landesverbänden, „vor allem im Osten“, eine „glasklare Ansage“ gemacht: „Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an.“ Auch Sachsens CDU-Chef Ministerpräsident Michael Kretschmer gehört nicht zuletzt im Parlament bisher zu jenen, die AfD-Vertretern entschieden entgegentraten.

Witschas dagegen reagierte auf die über ihn hereinbrechende Kritik mit einer bekannten Strategie: Er wiegelte ab, wollte es nicht so gemeint haben. Das Video sei „eine stark reduzierte Fassung“, und der „eigentliche thematische Kontext“ bleibe ausgespart. Er habe auf die Sorgen von Sportvereinen und Mietern in der Stadt Hoyerswerda eingehen wollen, nachdem Einwohner und der Kreistag eine dort geplante Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge abgelehnt hatten. Doch das nur wenig längere Originalvideo macht es nicht besser.

Die Sorge, dass nun wieder Turnhallen und – vorhandene, leer stehende – Wohnungen in Mehrfamilienhäusern für Asyl genutzt würden, gibt es. Wie überall in Deutschland kommen auch im Landkreis Bautzen wieder mehr Flüchtlinge an. Witschas hätte jetzt zum Beispiel sagen können, dass Turnhallen die allerletzte Option sind, damit Kinder und Vereine weiter Sport treiben können. Er hätte erklären können, dass Flüchtlingsfamilien in Wohnungen besser integriert werden können und auch billiger als in Sammelunterkünften leben. Stattdessen sagte er, dass Einheimische nicht „für diese Asylpolitik bluten“ sollen.

Das war kein Versehen, kein Ausrutscher und schon gar kein Einzelfall, genauso wenig wie die gemeinsame Abstimmung mit der AfD in der Woche zuvor. Da rechtfertigte sich die CDU-Fraktion im Kreistag mit dem ebenfalls bekannten Argument, es gehe auf kommunaler Ebene nicht um Parteipolitik oder „Kindergartenspielchen“, wie sich der CDU-Fraktionschef im Kreistag ausdrückte, sondern um die Sache. Und Witschas, der ebenfalls mit der AfD gestimmt hatte, ergänzte, dass er „mit allen Kreisräten vernünftig“ zusammenarbeite. Also auch mit jenen von der AfD.