Laschet und der CDU-Vorsitz : Denn sie sagen nicht, was sie wollen

„Nicht den Zauderern, sondern den Gestaltern gehört die Zukunft“, sagt der Kelkheimer CDU-Vorsitzende Alexander Furtwängler zu Beginn eines Abends, mit dem der dortige Stadtverband mal wieder einen Coup gelandet hat. Die Valentinstreffen in der hessischen Stadt sind seit Jahren ein Stelldichein der politischen Prominenz nicht nur aus Hessen, sondern auch aus dem Bund.

Helmut Kohl war seinerzeit hier, Angela Merkel und auch zwei Männer, die derzeit die politische Debatte dominieren: Friedrich Merz und Jens Spahn. Seit Annegret Kramp-Karrenbauer im Zuge der Thüringen-Krise am Montag angekündigt hat, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen und auf die Kanzlerkandidatur der Union zu verzichten, wird auch ein dritter Name immer wieder genannt, wenn es um die Nachfolge von „AKK“ geht: der Zauderer Armin Laschet, seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Chef des größten CDU-Landesverbands und Gastredner des 19. Valentinstreffens.

Schon als Ende 2018 Kanzlerin Angela Merkel den CDU-Vorsitz aufgab, erwog Laschet, sich um das Amt zu bewerben. Doch am Ende entschied er sich dagegen – mit einer Begründung, die auch für die derzeitige Konstellation an der Spitze der CDU gelten könnte: dass Kanzlerschaft und Parteivorsitz in bewährter CDU-Manier in den Händen derselben Person liegen sollten. Das jedoch war damals ebenso wenig der Fall wie jetzt: Merkel blieb Regierungschefin und auch derzeit lässt sie nicht erkennen, dass sie das Amt vor Ende der Legislaturperiode 2021 aufgeben will.

Nichtsdestoweniger haben Jens Spahn und Friedrich Merz in den vergangenen Tagen keinen Hehl aus ihren Ambitionen gemacht. Nur Laschet, der als Landesvater mit einer Bewerbung mehr aufs Spiel setzen würde als ein Bundesgesundheitsminister Spahn oder ein Friedrich Merz ohne Mandat und mit langer Politik-Pause, hielt sich – wie schon 2018 – bedeckt.

„Aber ich habe ja nichts gesagt“

Selbst als der Vorsitzende der Jungen Union Main-Taunus, Fabian Beine, Laschet nach dessen Rede noch auf das „berühmte orangene Sofa“ der Parteijugend bat und ihn für das Social-Media-Publikum noch einmal nach seinen Ambitionen auf den Parteivorsitz fragte, ließ sich der 59 Jahre alte Politiker nichts entlocken. Es gehe in der laufenden Personaldebatte darum, eine Lösung zu finden, die für die CDU gut sei „und deshalb will ich heute Abend nicht einmal eine Andeutung zu dem Thema machen“.

Auf die flapsige Antwort Beines, die Agenturmeldungen über Laschets Rede seien doch ohnehin schon geschrieben, antwortete der nordrhein-westfälische Ministerpräsident: „Aber ich habe ja nichts gesagt.“ Um dann mit einem Seitenhieb auf seine Konkurrenten Merz und Spahn hinzuzufügen, es schade ja nichts, auch mal ein paar Tage nachzudenken, „ehe man ständig neue Tickermeldungen produziert“.

Dass er „nichts gesagt“ habe zur Diskussion über die Nachfolge im CDU-Vorsitz, schien auf den ersten Blick eine treffende Beschreibung der zurückliegenden siebzig Minuten zu sein. In seiner Rede hatte Laschet nicht nur seine Erfolge in der Landespolitik herausgestellt, sondern auch die enge Verbundenheit zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Er lobte Kelkheim als „Ort, der vielleicht wie kein anderer für die Erfolgsgeschichte der hessischen CDU steht“, ging in anekdotischer Manier auf den legendären hessischen CDU-Bundestagsabgeordneten Heinz Riesenhuber ein und stellte die Einzigartigkeit des Kelkheimer Valentinstreffens heraus. Das sei ja „ein bisschen eine Mischung aus Neujahrsempfang und politischem Aschermittwoch“, die es sonst nirgendwo in Deutschland gebe.

Die in der Kelkheimer Stadthalle versammelten rund 570 Zuhörer schienen diese lobenden Worte überwiegend wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Sie applaudierten häufig und lachten an all jenen Stellen der Rede, an denen Laschet Pointen eingebaut hatte. „Wir berichten hier: Wir haben uns angestrengt“, sagte er mit Blick auf die Bemühungen seines Bundeslandes, dem Erfolg des Nachbarn Hessen, etwa bei der Inneren Sicherheit, nachzueifern.