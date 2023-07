In der CDU hatten sie einen Plan: Linnemann sollte rechts den scharfen Hund machen, Merz in der Mitte freundlich lächeln. Doch seit Merz’ Äußerungen über die AfD ist klar: Es kommt anders herum. Die Partei ist im Aufruhr.

Manchmal fallen Ereignisse wie Dominosteine. Wenn einer kippt, geht das weiter. In der CDU hat in den letzten Wochen so ein Kippen begonnen. Worte schaukelten sich auf, und am Höhepunkt hat der Vorsitzende Friedrich Merz gesagt, in manchen Kommunen müsse man mit der AfD ausloten, wie man „gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“. Seither sagen manche öffentlich, er tauge nicht zum Kanzler.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Es ist umstritten, wer den ersten Stein gekippt hat, aber in einem sind sich viele einig: Es begann im Juni, als Merz mit Hendrik Wüst aneinander geriet. Der ist als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der zweitstärkste Mann der CDU und zählt zum liberalen Flügel. Wüst hat am 15. Juni in einem Beitrag für die F.A.Z. etwas getan, was die Konservativen um Merz als Provokation verstehen konnten: Er hat Angela Merkel als „große CDU-Persönlichkeit“ beschrieben, welche die Partei mit „Modernität, Mitte und Ausgleich“ stabilisiert habe. In einem Interview sagte er außerdem, er sehe seine Aufgaben „aktuell“ in Düsseldorf. Was „aktuell“ heiße, blieb offen - und damit die Frage, ob er Kanzler werden will.

Angriff auf die Grünen

Wer Merz ein wenig kennt, der weiß, wie wenig er verschmerzt hat, dass Merkel ihn vor einundzwanzig Jahren aus dem CDU-Fraktionsvorsitz verdrängte. Wüsts Lob für die Chefin von gestern kann deshalb als Angriff auf den Chef von heute gelten, und so nahm Merz auch gleich Revanche. Am 18. Juni sagte er im Fernsehen, in Nordrhein-Westfalen, wo Wüst regiert, seien die Leute unzufrieden und die AfD sei stark. Als er das später als Gast der CDU Schleswig-Holsteins kommentierte, wurde er so verstanden, als sei ihm nach Wüsts Aufsatz nichts übrig geblieben, als ein Zeichen zu setzen.

In diesem Zwist sind alte Bruchlinien sichtbar geworden. Merz hat in der CDU treue Anhänger, aber auch ebenso treue Gegner. Er gilt als Fahnenträger des konservativen Wirtschaftsflügels. Die Liberalen und die Arbeitnehmerschaft in der Partei fremdeln deshalb mit ihm, und die Merkelianer sowieso. Deshalb ist er nach dem Rücktritt Merkels vom Parteivorsitz auch zweimal beim Versuch gescheitert, ihr nachzufolgen. Zwei Wahlparteitage ließen ihn durchfallen, einmal gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, dann gegen Armin Laschet. Erst als er eine Mitgliederbefragung durchsetzte, in der nicht mehr Funktionäre auf dem Parteitag entschieden, sondern die Basis, schaffte er es.

Danach ging alles eine Weile gut. Die Konkurrenz von der Ampel geriet ins Trudeln, und die CDU kletterte in Umfragen wieder auf Werte um dreißig Prozent. Der Streit schien unter Kontrolle. Schien, denn es gab etwas, das irritierte: Die AfD profitierte noch mehr von der Schwäche der Regierung als die Union. In der CDU sagten die Konservativen jetzt, das komme davon, dass man die Sorgen der Menschen vor Migration oder Inflation nicht mit griffigen Parolen aufgreife. Die Liberalen sagten, wer die Sprüche der AfD wiederhole, treibe ihr nur Wähler zu. Der Streit zwischen Wüst und Merz war ein Symptom dieser Unruhe.