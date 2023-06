CDU-Rede in Uniform : Durfte Claudia Pechstein das?

Wäre Claudia Pechstein eine Soldatin, wäre die Sache einfach: Sie hätte durch das Tragen ihrer Uniform am Samstag auf einer CDU-Veranstaltung gegen ein Gesetz verstoßen. Das Soldatengesetz regelt ausdrücklich, dass Soldaten „bei einer politischen Veranstaltung keine Uniform tragen dürfen“.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Wäre sie eine bayerische Polizistin, wäre der Fall ebenso klar: Das bayerische Polizeiorganisationsgesetz schreibt vor, dass sich Polizisten „in Dienstkleidung parteipolitisch nicht betätigen“ dürfen. Eine bayerische Polizistin hätte auf einer CSU-Veranstaltung also in Zivilkleidung sprechen müssen.

Für Bundespolizisten ist die Sache komplizierter. Ein Gesetz, das deren Auftritte in Uniform auf politischen Veranstaltungen untersagt oder deren parteipolitische Betätigung in Dienstkleidung konkret regelt, gibt es nicht. Stattdessen existiert eine Verwaltungsvorschrift, die das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes ausdrücklich erlaubt. Als Ausnahmen werden nur Krankheit oder die Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes genannt. Beides trifft bei Pechstein nicht zu.

Mäßigungsgebot verletzt?

Dennoch könnte die 51 Jahre alte Wintersportlerin gegen ein Gesetz verstoßen haben. Das Bundesbeamtengesetz schreibt vor, dass Beamte „bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren“ haben, die sich aus ihrer Stellung und aus Rücksicht auf ihre Amtspflichten ergeben. Das ist deutungsoffener als die zitierten Vorschriften für Soldaten und bayerische Polizisten. Ob Pechstein die gebotene Mäßigung vermissen ließ, werden Juristen unterschiedlich bewerten.

Die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes gilt auch für Beamte. Sie dürfen sich grundsätzlich parteipolitisch betätigen. Anders als in anderen Demokratien Europas sind deutsche Beamte nicht von dieser Form der politischen Willensbildung ausgeschlossen. Pechsteins CDU-Auftritt war von einer recht rustikalen Tonalität geprägt. Die Eisschnellläuferin beschränkte sich nicht darauf, zur Sportpolitik zu sprechen, sondern äußerte sich auch zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, zum Gendern und zum Zigeunerschnitzel. Ob das allein bereits das Mäßigungsgebot verletzt, ist aber zweifelhaft. Außerhalb des Dienstes gelten weniger strenge Anforderungen für politische Äußerungen von Beamten, auch wenn sie dabei Uniform tragen.

Mehr zum Thema 1/

Entscheidend für die rechtliche Bewertung könnte sein, ob Pechstein durch das Tragen ihrer Uniform ihrer allgemeinpolitischen Meinung ein höheres Gewicht verleihen und sie so gegenüber den Ansichten nicht-beamteter Staatsbürger hervorheben wollte. Dieser Maßstab wird von Juristen herangezogen, wenn sie prüfen, ob ein Beamter durch das Führen seiner Amtsbezeichnung bei einer Meinungsäußerung – etwa in einem Leserbrief – das Mäßigungsgebot verletzt hat. Pechstein könnte helfen, dass sie selbst in Uniform wohl vor allem als Sportlerin wahrgenommen wird.