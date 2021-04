K-Frage der Union : CDU-Präsidium für Laschets Kanzlerkandidatur

Armin Laschet am 12. April auf dem Weg zur CDU-Präsidiumssitzung in Berlin Bild: dpa

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat am Montag einen entscheidenden, vermutlich den wichtigsten Schritt in Richtung seiner Kanzlerkandidatur getan. Das Präsidium der Partei unterstützte mit breiter Mehrheit die Kandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten bei der Bundestagswahl im September. Das erfuhr die F.A.Z. aus Teilnehmerkreisen.

Nach „eingehenden Beratungen“ sei ein klares Meinungsbild ermittelt worden. „Das CDU-Präsidium spricht sich dafür aus, dass Armin Laschet als Kandidat der Union in den Bundestagswahlkampf 2021 gehen soll“, hieß es.

Hingewiesen wurde in Teilnehmerkreisen darauf, dass es sich nicht um einen Beschluss, sondern eben um ein Meinungsbild handele. Es gab keine Abstimmung. Das weitere Vorgehen werde „gemeinsam zwischen CDU und CSU erörtert“. Mit diesem Vorgehen nimmt die CDU-Führung Rücksicht auf die CSU, deren Vorsitzender Markus Söder am Sonntag nach langem Zögern ebenfalls seine Bereitschaft erklärt hatte, zu kandidieren.

Die CSU kommt am Nachmittag zusammen

Laschet bemüht sich darum, nicht den Eindruck zu erwecken, die CDU entscheide alleine über die Kandidatur. Tatsächlich ist das aber so, da Söder nicht nur in den vergangenen Monaten immer wieder auf das erste Zugriffsrecht der CDU hingewiesen, sondern am Sonntag auch betont hatte, er und seine Partei würden auch eine Entscheidung der CDU zugunsten Laschets akzeptieren. Es werde auch dann weiter eine gute Zusammenarbeit geben. Die CSU will am Nachmittag zu einer Präsidiumssitzung zusammenkommen, allerdings anders als die CDU nicht in Präsenz, sondern digital. Alles andere als eine Unterstützung für die Entscheidung der CDU zugunsten Laschets wäre eine Überraschung.

In Teilnehmerkreisen hieß es, es hätten sich fast alle CDU-Präsidiumsmitglieder zu Wort gemeldet. Niemand habe gesagt, er sei für Söder. Es habe „mehrere Analysen“ zu Wahlen gegeben. Söder steht in den Umfragen, wer der geeignetere Kanzlerkandidat für die Union wäre, seit Monaten weit vor Laschet. Der CSU-Chef hatte am Sonntag noch in einer Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstandes der Bundestagsfraktion auf die Bedeutung von Umfragen hingewiesen. Das bringt ihm Unterstützung in Teilen der CDU ein. Allerdings hatten sich bisher keine wichtigen CDU-Politiker für eine Kandidatur Söders ausgesprochen.

Berichtet wurde, dass „mehrere Teilnehmer“ der CDU-Präsidiumssitzung am Montag deutlich gemacht hätten, die aktuellen Umfragen sollten nicht die Entscheidung über die Kandidatenfrage bestimmen. Laschet sei von den Präsidiumsmitgliedern die Fähigkeit bescheinigt worden, „Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten“. Auch sei man sicher, dass Armin Laschet in den kommenden Monaten die Union so positionieren werde, dass erfolgreich Wahlkampf geführt werden könne.

Brinkhaus: „Beide Kandidaten haben mein Vertrauen“

Das Präsidium der CDU erledigt die dringlichen und laufenden Geschäfte des deutlich größeren Bundesvorstandes und besteht im engeren Sinne aus dem Vorsitzenden, fünf Stellvertretern, weiteren sieben gewählten Mitgliedern, Generalsekretär und Schatzmeister. Die Ministerpräsidenten der CDU nehmen beratend teil.

Vor dem Beginn der Sitzungen von Präsidium und Vorstand hatte es in der CDU Unterstützung sowohl für Laschet als auch für Söder gegeben, aber auch neutrale Äußerungen. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte offengelassen, welchen der beiden Kandidaten er bevorzuge. „Beide Kandidaten haben mein Vertrauen“, sagte Brinkhaus. Das dürfte auch seiner Rolle geschuldet sein, denn in der Fraktion gibt es bei einer Reihe von Abgeordneten den Wunsch, in die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur einbezogen zu werden.

Da ist es für einen Vorsitzenden nicht ratsam, sich vorab festzulegen. Brinkhaus sagte in der ARD, es sei sein Wunsch, dass die Entscheidung in dieser Woche abgeschlossen werde. Fünf Monate bis zur Bundestagswahl seien sehr kurz. Deshalb wolle man mit der Wahlkampagne anfangen. Ebenso solle die Programmatik geschärft werden. „Und dafür brauchen wir einen Spitzenkandidaten, und da wollen wir nicht noch drei, vier Wochen warten“, sagte er.

Führung der Berliner CDU für Söder

Eindeutig legte sich dagegen einer von Brinkhaus’ Stellvertretern fest. Der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann (CDU), hatte vor Beginn der Gremiensitzungen gesagt, er werde im Bundesvorstand die Argumente aufzählen, die für Armin Laschet sprächen. Laschet habe „die besten Chancen“, Kanzlerkandidat der Union und Bundeskanzler zu werden. „Ich bin mir sicher, dass der Bundesvorstand die Nominierung begrüßen wird, und ich bin mir auch sicher, dass das das Präsidium macht“, hatte Linnemann gesagt.

Die Äußerungen von Linnemann und eine kürzlich erfolgte öffentliche Festlegung des CDU-Politikers Friedrich Merz zugunsten Laschets waren vor den Sitzungen der CDU-Gremien wichtige Signale für Laschet gewesen, denn der Wirtschaftsflügel der CDU hätte es gerne gesehen, wenn Merz und nicht Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt worden wäre. Die Führung der Berliner CDU hatte sich am Montagmorgen für Söder ausgesprochen. Die Landespartei teilte mit, dass das Präsidium „einhellig“ für Söder sei. „Markus Söder ist der zupackende, erfolgreiche Krisenmanager, der Deutschland aus der Pandemie führen und das Land zukunftsfest machen kann“, hatte der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner gesagt.