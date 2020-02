Werteunion : Alle Schotten dicht

Es ist schon ein Jahr her, da wurde eine Wand zwischen Werte-Union und CDU geschoben. Keine Brandmauer aus Beton, sondern eine Faltwand aus Holzpaneelen. Das geschah in einem kleinen Schützenhaus in der Provinz, im niedersächsischen Helmstedt, als ein paar Leute von der Werte-Union beim Stammtisch saßen. Im hinteren Teil des Saals saßen Lokalpolitiker der CDU. Also wurde der Raumteiler geschlossen.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Die Leute von der Werte-Union redeten sich in Rage. Stammtisch eben. „Merkel hat die CDU sozialdemokratisiert!“, sagte einer. Oder: „Fridays for Future, das ist alles gequirlte Scheiße!“ Alle paar Minuten kamen CDU-Politiker durch den Saal geschlichen und wollten auf die andere Seite der Trennwand. Sie flüsterten höflich: „Tschuldigung“, „Können wir mal?“. Also Wand auf, großes Geknarze, Unruhe, Wand wieder zu, Geknarze. Irgendwann reichte es dem Kreisvorsitzenden der Werte-Union. Er stand auf, nahm seinen Regenschirm und blockierte damit die Tür. Da waren die Schotten dicht. Auf der einen Seite war die CDU, auf der anderen die Werte-Union. Eine saubere Trennung.