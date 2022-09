Mehrheit für Gesellschaftsjahr : Die CDU hat Lust auf die Pflicht

Aktualisiert am

Am Freitag noch hatte die CDU ein Thema abzuräumen, bei dem sie den anderen Parteien hinterherlief. Mit knapper Mehrheit stimmten die Delegierten für eine Frauenquote. Am Samstag verhielt es sich umgekehrt. Da ging es um ein Vorhaben, mit dem die Partei, so zumindest die Lesart der Befürworter, in einer wichtigen Debatte künftig vorneweg marschieren soll: ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Frauen und Männer.

Pflichten sind eigentlich kein Wahlkampfschlager. Aber gerade hat das Thema Konjunktur, auch aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die Mehrheit der Deutschen scheint für solche Pläne empfänglich geworden zu sein. Dass sich die Stimmung aber ähnlich wie beim Thema Kernkraft auch unter den Menschen in Deutschland gedreht hat, darauf deutete zuletzt am Samstag eine Umfrage hin, über die die „Bild“-Zeitung berichtete. Ihr zufolge sprechen sich mittlerweile rund zwei Drittel der Befragten für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aus. Dass die Begeisterung zunimmt, je älter die Befragten sind, sei vermerkt. Unter den jüngsten Befragten zwischen 18 und 29 Jahren findet die Idee nur knapp die Hälfte gut.

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz war Anfang Juni zum Trendsetter geworden. Er hatte die jüngste Runde eröffnet, als er sich für eine „allgemeine Dienstpflicht mit der Möglichkeit, natürlich auch in der Bundeswehr den Dienst zu leisten“ aussprach. Seitdem haben sich bemerkenswerte Lager über die Parteigrenze hinweg gebildet.

„Neue Lebenswelten“ durch Dienstpflicht

Sympathie für die Idee hegen etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen SPD-Mitgliedschaft ruht, sowie der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow. Unvorstellbar ist sie für ihre Parteifreunde Eva Högl (SPD) und Dietmar Bartsch (Linke) sowie für Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Eine Bundestagspartei, die für einen Pflichtdienst wäre, gibt es nicht – mit Ausnahme der AfD, die in ihrem Grundsatzprogramm das Rad zurückdrehen und die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht für Männer wieder einführen will.

Merz verzichtete am Samstag darauf, anders als am Vortag bei der Frauenquote, den Delegierten zu sagen, welches Ergebnis er sich wünschen würde. Die Debatte über die Frage, ob die CDU künftig nur für ein freiwilliges oder für ein verpflichtendes Jahr eintreten will, ließ er andere führen.

Die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Silvie Breher warnte davor, dass sich mit Freiwilligkeit nur ein Bruchteil der jungen Menschen erreichen lasse. Eine Pflicht eröffne gerade ihnen die Möglichkeit, neue Ideen und Lebenswelten zu erschließen. Die Pflicht, so Breher weiter, halte zwar die Gesellschaft nicht zusammen, aber die Erfahrungen, die sie während ihr erlebten, würden es tun.

Ein Gegner, der Abgeordnete Günter Krings aus Nordrhein-Westfalen, wandte sich dagegen, „Erwachsene zu erziehen“. Das passe nicht zum liberalen Menschenbild der CDU. Der Staat leben vom Ehrenamt, und das Ehrenamt lebe von Freiwilligkeit. Eine „Zwangspflichtdebatte“ könne seine Partei nicht gewinnen. Eine junge Delegierte sagte, sie habe keine Lust, 18 Jahre alten Wählern bei der nächsten Wahl erklären zu müssen, warum sie nach zwei Jahren der Pandemie auch noch einen Pflichtdienst absolvieren sollten. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Carsten Linnemann hielt entgegen, dann müsse der Dienst halt so gestaltet werden, dass die Jungen „Bock“ darauf hätten.

Nüchtern und fundiert stellte der Abgeordnete Roderich Kiesewetter infrage, dass sich ein verpflichtender Dienst derzeit umsetzen lasse. Das Angebote sei schon für die Freiwilligen zu gering. Eine Pflicht würde Kräfte binden, die anderweitig gebraucht würden. „Ich weiß genau, wie viel Aufsicht Wehrpflicht brauchte“, so der frühere Bundeswehroberst. Dafür gebe es kein Personal.

Die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Karin Prien führte Israel als Beispiel an, dass es auch anders gehe. Dort leisten Frauen wie Männer mehrere Jahre lang Wehrdienst. „Wenn man Frieden und Freiheit verteidigen will, braucht man junge Menschen“, so Prien. Zusammenhalt gebe es nicht umsonst.

Bernd Althusmann sagte, die CDU sollte den Mut haben, den Menschen im Land etwas abzuverlangen. Das werde belohnt. Deutschland komme aus einer „gewissen Wohlstandsbequemlichkeit heraus“, so der niedersächsische CDU-Vorsitzende, der selbst eine Offizierausbildung bei der Bundeswehr absolvierte. Die Abschaffung der Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen, sagte er. Das überzeugte. Die Delegierten stimmten am Ende per Handzeichen deutlich für die Pflicht.