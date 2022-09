CDU-Parteitag : Merz attackiert die Ampel und lässt sich feiern

Parteitage sind auch Wiedersehensfeiern, Gelegenheit für Begegnungen und Gespräche am Rande. Erst recht, wenn man zwei Jahre wegen Corona nicht tagen konnte. Doch Friedrich Merz hielt sich am Freitag nicht lange damit auf. Die Zeiten seien schwer, sagte der CDU-Vorsitzende gleich zu Beginn seiner Rede, Millionen Menschen beunruhigt über hohe Benzin- und Gaspreise, besorgt über die Inflation. Deutschland steuere „möglicherweise“ auf eine Rezession zu. Aber leider, so Merz: „Gerade in einer solchen Zeit, leistet sich unser Land eine der schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten. Wir sagen als CDU/CSU: Deutschland kann es besser.“

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das brachte ihm den ersten Applaus in der Messehalle zu Hannover ein, deren graue Wände und graue Röhren sich geradezu nach einer farbigen Ansprache zu sehnen schienen. In der Mitte, hinter dem Rednerpult und einer blassen Leinwand das Motto des CDU-Treffens: „Mit klarem Kurs. Mehr Sicherheit für Deutschland.“ Vor solcher Tristesse aus Slogan und Dekoration wirkte Merz’ Rede umso greller.