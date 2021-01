CDU-Parteitag : „Dieser Schritt war schwer. Aber er war richtig“

Der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier hat die Aussöhnung zwischen CDU und CSU in der Amtszeit der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer als „grandiose Leistung“ bezeichnet. Dass unter Kramp-Karrenbauers Führung der über die Flüchtlingspolitik entstandene Streit zwischen den beiden Unionsparteien beigelegt wurde, sei Kramp-Karrenbauers größtes Verdienst.

Kramp-Karrenbauer, die am Freitagabend zu Beginn des 33. CDU-Bundesparteitages ihre letzte Rede als Vorsitzende hielt, sagte mit Blick auf den Streit von CDU und CSU im Jahr 2018, man habe damals „in den Abgrund geschaut“, sei „am Rand des Scheiterns“ gewesen. „So etwas darf uns nie wieder passieren“, sagte Kramp-Karrenbauer. Deren Rede auf dem rein digitalen Parteitag, auf dem am Samstag ihr Nachfolger gewählt werden soll, dauerte nur eine Viertelstunde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kramp-Karrenbauers Vorgängerin als CDU-Vorsitzende, kam in der Rede nur selten vor. Unter anderem erinnerte Kramp-Karrenbauer daran, dass Merkel am Ende des Streits mit der CSU beschlossen habe, sowohl als Vorsitzende als auch als Kanzlerin nicht noch einmal anzutreten. Es habe dann das „Experiment“ begonnen, Parteivorsitz und Kanzlerschaft zu trennen.

Kramp-Karrenbauer zeigte sich überzeugt, dass mit dem kurz nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden veranstalteten „Werkstattgespräch“, in dem die CDU über die Asylpolitik Merkels diskutierte, der „Grundstein“ für die Wiederherstellung der Einigkeit mit der CSU gelegt worden sei. Andere Redner hoben am Freitagabend die Fähigkeit Kramp-Karrenbauers hervor, den Dialog in der Partei zu beleben. Erinnert wurde etwa an ihre „Zuhörtour“, die sie bereits als Generalsekretärin im Jahr 2018 gemacht hatte.

Die scheidende Vorsitzende nannte ihre Entscheidung aus dem vorigen Februar, nicht wieder als Parteivorsitzende zu kandidieren und sich nicht um die Kanzlerkandidatur zu bemühen, richtig. „Dieser Schritt war schwer. Aber er war reiflich überlegt und er war richtig.“ Ausgelöst hatte diese Entscheidung die Bereitschaft der CDU in Thüringen, zusammen mit der AfD einen FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten zu wählen. Kramp-Karrenbauer hatte das erfolglos versucht zu verhindern.

Es sei damals nicht nur um die Ereignisse in Thüringen gegangen. „Es ging um die Seele unserer Partei.“ Sie habe gespürt, dass sie nicht mehr genügend Autorität in der Partei gehabt habe.