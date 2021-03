Die CDU nach Merkel : „Ich frage mich manchmal, warum ich mir diesen Krieg antue“

Die Ära Merkel droht für die Sache der Frauen in der CDU ein bitteres Ende zu nehmen. „In der Vergangenheit hat Angela Merkel dafür gesorgt, dass Frauen die CDU wählen“, beschreibt die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien die Lage ihrer Partei. „Wenn sie weg ist und keine Frauen nachrücken, gerät die CDU in eine Abwärtsspirale, mittelfristig wäre der Status als Volkspartei gefährdet.“

Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist weiblich, doch bei der CDU, die sich gerne als letzte Volkspartei darstellt, sind nur etwa ein Viertel der Mitglieder Frauen. Schon Ende des Jahres 2019 hatte die CDU sich unter Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer eine Quote in ihre Satzung schreiben wollen. Mehrfach wurde die Abstimmung vertagt, erst war die Vorsitzende zu schwach, sich gegen Widerstände durchzusetzen, dann kam die Pandemie und verhinderte, dass auf einem analogen Parteitag eine für die CDU so schwierige Entscheidung getroffen werden kann. Immerhin geht es darum, dass von 2025 an die Hälfte aller Vorstandsämter ab der Kreisebene von Frauen besetzt sein sollen. Für einen Parteitag, so heißt es im Konrad-Adenauer-Haus, gebe es derzeit wegen Corona noch nicht mal einen Termin.

Im Bundestag sieht es noch schlechter aus als in der Partei. In der Unionsfraktion liegt der Frauenanteil bei zwanzig Prozent. Nichts spricht dafür, dass das nach der Wahl im September besser wird. Eine Quotierung der Landeslisten soll in der noch zu beschließenden Satzungsänderung nur als Empfehlung vorkommen, um auch die zur Zustimmung zu bewegen, die eigentlich ganz dagegen sind. Doch die Frauen sind skeptisch. „Armin Laschet hat angekündigt, das Kabinett bei einem Wahlsieg paritätisch zu besetzen“, sagt die nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel mit Blick auf den neuen CDU-Vorsitzenden. „Nun bin ich gespannt, ob auch auf der NRW-Liste auf den aussichtsreichen Plätzen zur Hälfte Frauen stehen.“

Eine ziemlich männliche Angelegenheit

Bis die Liste im bevölkerungsreichsten Land beschlossen wird, dauert es noch. Aber weil die CDU ohnehin sehr viele Direktmandate gewinnt, ist es wichtiger, wen sie in den Wahlkreisen aufstellt. In Nordrhein-Westfalen, wo es 64 Wahlkreise gibt, so viele wie in keinem anderen Land, sind zwar die meisten Direktkandidaten noch nicht aufgestellt. In anderen Landesverbänden schon. Von den mehr als 250 Wahlkreisen, in denen die CDU Bewerber aufstellt, hat sie das schon in etwa 150 getan. Und das ist eine ziemlich männliche Angelegenheit.

Es gibt Landesverbände, die in Sachen Frauen ganz gut dastehen. Im Saarland und in Bremen ist die Hälfte der Kandidaten männlich, die Hälfte weiblich. Das Saarland hat vier Wahlkreise, Bremen zwei. Dann gibt es solche, bei denen es nicht gut aussieht. In den 22 hessischen Wahlkreisen sind gerade mal vier Frauen aufgestellt. Und dann ist da noch Baden-Württemberg. Da sieht besonders übel aus für die Frauen. Es gibt 38 Wahlkreise. In nur fünf davon sind von der CDU Frauen aufgestellt worden.