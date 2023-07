Der Wechsel des CDU-Generalsekretärs zeigt: Die Lage ist ernst. Auch für den Vorsitzenden. Denn längst macht sich Ernüchterung breit in der Partei – an der Basis und im Konrad-Adenauer-Haus.

Die Hütte ist voll bei der Thüringer CDU an einem Abend Ende Juni. Der Landesverband hat zum Jahresempfang in Erfurt geladen, in früheren Zeiten oft ein ausgelassenes Fest der Selbstgewissheit, doch diesmal gibt es nicht wenig Selbstzweifel. Die Party im Central Club, einer Konzerthalle, findet ein paar Tage nach der Niederlage bei der Landratswahl in Sonneberg statt, bei der erstmals in Deutschland ein AfD-Bewerber siegte. „Jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alle ein Stück weiter“, singt die Haushaltsreferentin der Landtagsfraktion mit ihrer Band. Die große Frage aber ist: Bringt dieses Scheitern wirklich noch voran oder ist es gar der Anfang vom Ende? Und was hat das alles mit dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz zu tun?

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt, designierter Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr, ordnet Sonneberg ganz klar als „Denkzettel“ ein, den „wir ernst nehmen müssen“. Die Stimmung im Land sei schlecht, im Wesentlichen gehe es um drei Fragen: „Kümmert sich der Staat noch um das Wesentliche?“, „Wer soll das bezahlen?“ und „Kann man noch sagen, was man denkt?“ Die CDU müsse diese Fragen klar beantworten. Voigt, dessen Partei 2014 von der Linken in der Staatskanzlei abgelöst wurde und inzwischen auch von der AfD in die Zange genommen wird, versucht es. Er ist etwa für eine Obergrenze in der Migrationspolitik und plädiert für Atomkraftwerke. Das Heizungsgesetz nennt er „kalte soziale Enteignung“.

Große Erwartungen

Das kommt an der Basis an, wo sich nicht wenige ähnlich klare Kante auch von Merz erhofften. Der Bundesvorsitzende war bei seinem Dreifach-Anlauf ins Amt immer der Favorit der CDU-Basis im Osten. Die Erwartungen waren groß, doch auf dem Erfurter Empfang zeigt sich: Die Enttäuschung ist noch größer. Vor allem darüber, dass die Union nicht richtig vom Fleck kommt, aber auch darüber, dass Merz unangenehme Wahrheiten offen ausspricht.

Bei seinem Antrittsbesuch bei der CDU in Thüringen vor einem Jahr, der ausgerechnet in Sonneberg stattfand, bekannte er sich klar zur NATO und zur Unterstützung der Ukraine, der Beifall blieb überschaubar. Im benachbarten Sachsen, wo CDU- und Regierungschef Michael Kretschmer zumindest skeptisch auf Waffenlieferungen und Sanktionen blickt, erklärte Merz bei einem Besuch den Dissens kurzerhand zum Inventar der Volkspartei CDU. Inhaltlich könne man auch mal auseinanderliegen, menschlich aber passe kein Blatt Papier zwischen Kretschmer und ihn. Zwischen Merz und die Parteibasis im Osten dagegen dürften inzwischen ganze Papierballen passen.

Seit Merz im Januar 2022 zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt worden ist, macht sich aber nicht nur im Osten Ernüchterung breit. Die Ampelregierung in Berlin macht einen Fehler nach dem anderen, und trotzdem scheint die CDU in Umfragen davon kaum mehr zu profitieren. Die AfD-Werte steigen, und schon köchelt eine Diskussion über Kurs und Spitzenpersonal der Partei hoch.

Als Merz gewählt wurde, machte er den Eindruck, es der ganzen Partei recht machen, sie in ihrer ganzen Breite ansprechen zu wollen. So richtig aber schien er es damit kaum jemanden recht machen zu können. Das bedroht seine Ambitionen. Auch so lässt sich erklären, warum der glücklose Generalsekretär Mario Czaja nun gehen muss. Denn wenn ein Generalsekretär ausgewechselt wird, geht es nicht nur um die Frage, ob ein Vorsitzender mit seiner Arbeit nicht zufrieden war. Es geht auch um die Frage, ob der Vorsitzende mit seinem eigenen Stand und Ansehen zufrieden ist. Die Antwort von Merz lautet: Carsten Linnemann.