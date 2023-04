Aktualisiert am

Die CDU hat in einer Umfrage das Meinungsbild unter ihren Mitgliedern erforscht. Die sorgen sich um zu hohe Staatsausgaben und Energiesicherheit, wollen die erneuerbaren Energien aber dauerhaft ausbauen.

Mario Czaja, Friedrich Merz und Carsten Linnemann am Montag in Berlin. Bild: dpa

Die Mitglieder der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) wollen mit großer Mehrheit, dass ihre Partei grundsätzlich mehr für Familien und den Frieden tut und dass sie sich für Freiheit, Respekt und Anstand einsetzt. Dass Deutschland in der Welt mehr Verantwortung übernehmen soll, befürwortet nur knapp die Hälfte der Mitglieder, die an einer parteiinternen Umfrage teilnahmen. Mehr als 80 Prozent befürworten aber eine stärkere europäische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das sind Ergebnisse einer Mitgliederbefragung auf dem Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm. Rund 66.000 der 372.000 Männer und Frauen mit christdemokratischem Parteibuch haben die 17 Fragen beantwortet. Angeschrieben wurden etwa 240.000 Mitglieder.