Will der AfD durch kluge Politik den Nährboden entziehen: Ministerpräsident Kretschmer im Sächsischen Landtag Bild: dpa

Herr Ministerpräsident, der CDU-Bundesvorsitzende hat eine Lockerung der Brandmauer zur AfD auf kommunaler Ebene suggeriert, dann wieder zurückgenommen. Was halten Sie davon?

Ich finde, die nun schon seit Monaten ­anhaltende Diskussion um und über die AfD stärkt nur eine Partei, und das ist die AfD.

Wir müssen hier trotzdem abermals darüber reden, denn: In manchen Kommunalparlamenten in Sachsen hat die AfD ein Drittel der Sitze, und es kommt immer wieder zu gemeinsamen Abstimmungen, was jedes Mal für Empörung sorgt.

Diese Wahlergebnisse sind eine Lebenswirklichkeit, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und dennoch ist es mit einer einfachen Antwort – Abgrenzen, Ausgrenzen, Brandmauer – auf die grundsätzliche Frage nicht getan. Wir dürfen es uns nicht zu leicht machen. Man muss sich schon ein paar Sätze mehr Zeit nehmen, um den Charakter dieser Partei deutlich zu machen.