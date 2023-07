Herr Ministerpräsident, der CDU-Bundesvorsitzende hat eine Lockerung der Brandmauer zur AfD auf kommunaler Ebene suggeriert, dann wieder zurückgenommen. Was halten Sie davon?

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Ich finde, die nun schon seit Monaten ­anhaltende Diskussion um und über die AfD stärkt nur eine Partei, und das ist die AfD.

Wir müssen hier trotzdem abermals darüber reden, denn: In manchen Kommunalparlamenten in Sachsen hat die AfD ein Drittel der Sitze, und es kommt immer wieder zu gemeinsamen Abstimmungen, was jedes Mal für Empörung sorgt.

Diese Wahlergebnisse sind eine Lebenswirklichkeit, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und dennoch ist es mit einer einfachen Antwort – Abgrenzen, Ausgrenzen, Brandmauer – auf die grundsätzliche Frage nicht getan. Wir dürfen es uns nicht zu leicht machen. Man muss sich schon ein paar Sätze mehr Zeit nehmen, um den Charakter dieser Partei deutlich zu machen.

Was meinen Sie?

Seit ihrer Gründung hat sich die AfD immer weiter radikalisiert. Sie hat immer mehr gemäßigte und bürgerliche Leute aussortiert, ihre maßgeblichen Vertreter zeigen eine verächtliche Haltung gegenüber unserem Land und seinen Institutionen, und sie treten demokratische Werte wie Konsens und konstruktiven Streit mit einfachen Parolen in den Boden. Das muss man immer wieder deutlich machen. Diese Partei hat mit unserem Land nichts Gutes im Sinn, im Gegenteil: Sie ist extrem gefährlich.

Nun gibt es jedoch auch Vertreter aus Ihrer Partei, gerade auf kommunaler Ebene, die dortige AfD-Vertreter seit Langem kennen und erklären, nichts Schlechtes über sie sagen zu können.

Nur weil es vereinzelt Leute in der AfD gibt, die nicht ständig gegen die allgemeinen Umgangsformen verstoßen, ändert das doch nichts an der Beurteilung der Partei. Und auch für die Frage einer Zusammenarbeit ist doch vielmehr entscheidend: Wer steht denn vorn? Was sagen die Parteitagsbeschlüsse? Wer prägt das Bild? Das sind Rechtsextremisten wie Björn Höcke. Die Partei plädiert für einen Austritt aus der NATO und aus der Europäischen Union. Wenn das so kommt, ist es vorbei mit unserer Sicherheit und unserem Wohlstand, das sollte jedem klar sein. Deshalb sage ich: Wir müssen alles dafür tun, dass diese Leute niemals an die Macht kommen.

Alles tun heißt dann also auch konsequentes Ausgrenzen, egal ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene?

Es ist doch schon völlig falsch, wenn Populisten die Agenda bestimmen. Wir müssen gute Politik machen, Treiber sein für die richtigen Themen, überzeugende Antworten auf die berechtigten Fragen der Menschen geben. Der Deutsche Landkreistag und auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund haben sich zum Thema klug geäußert. Bei Sachentscheidungen in Städten und Gemeinden, also beispielsweise der Sanierung einer Schule, können wir nicht sagen: Wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist. Da erklären uns die Leute für verrückt und wenden sich erst recht von den Demokraten ab. So was würde doch keiner verstehen. Diese lupenreine Trennung hält auf kommunaler Ebene niemand durch, auch SPD und Grüne nicht. Trotzdem muss aber immer klar sein: Die Frau oder der Mann, die dort für die AfD sitzen, mögen sie noch so angesehene Handwerker oder bekannt in einem Ort sein, sind Mitglieder einer Partei, die mit diesem Land Schlimmes vorhat. Dieses große Bild muss immer deutlich werden, verbunden mit der klaren Frage an die Menschen: Wollt ihr das wirklich?

Das heißt, vielen Menschen ist gar nicht klar, was in beziehungsweise hinter der AfD steckt?