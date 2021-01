Die CDU im Wahljahr : Laschet muss den Osten für sich gewinnen

Für Konrad Adenauer begann die asiatische Steppe an der Elbe. Wenn er mit dem Zug nach Berlin musste und in Magdeburg die Elbe passierte, zog er die Gardinen an den Scheiben zu. Sein Satz „Asien steht an der Elbe“ war zwar politisch gemeint, weil nach 1945 der Einflussbereich der Sowjetunion so weit reichte. Aber auch schon in den zwanziger Jahren war ihm der Osten unheimlich.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Selbst seine erste Berlin-Reise nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war alles andere als freiwillig, sie geschah auf Anweisung der britischen Besatzungsmacht. Am 15. Juli 1946 hatte er gemeinsam mit dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher bei den Briten zu erscheinen, um über ein bis dahin streng geheim gehaltenes Vorhaben informiert zu werden: die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen.