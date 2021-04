Vorstandssitzung der CDU : Laschet fordert Entscheidung noch heute Abend

Aktualisiert am

In der CDU-Vorstandssitzung drängt Armin Laschet auf eine schnelle Entscheidung in der Kandidatenfrage. Einige wollen die Basis vorher befragen.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat vor dem Bundesvorstand der Partei seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bekräftigt und gefordert, noch an diesem Montag eine Entscheidung zu treffen. „Wir sollten heute entscheiden, wie wir es uns am Anfang vorgenommen haben“, sagte der NRW-Ministerpräsident nach Informationen der F.A.Z.

Nach fast dreistündigen Beratungen zeigte sich jedoch ein Machtkampf zwischen Anhängern des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, die eine Abstimmung verhindern wollen und Anhängern von Laschet, die für eine Entscheidung noch am Montagabend werben. Noch immer standen gegen 21 Uhr viele Redner auf der Liste.

Zuvor hatte Laschet seine Kritiker aufgefordert, aus der Deckung zu kommen. „Ich ermutige Euch zu einer offenen Debatte“, sagte Laschet laut Teilnehmern am Montagabend vor dem CDU-Spitzengremium. In dieser Debatte müsse es um die Frage gehen, wer der bessere Kanzlerkandidat für die Union sei. Im Vorstand gab es laut übereinstimmenden Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen aus Teilnehmerkreisen über 40 Wortmeldungen.

Laschet bezeichnete es als „sehr wichtiges Signal“, dass sein CSU-Rivale Söder am Montag klar gemacht habe, dass er ein eindeutiges Votum des CDU-Bundesvorstands akzeptieren werde, wie Teilnehmer gegenüber AFP berichteten. Viele Mitglieder hätten ihm in den vergangenen Tagen gesagt: „Du musst stehen“, und sie hätten ihn ausdrücklich unterstützt, sagte Laschet demnach.

Der CDU-Chef habe in der digitalen Schalte noch einmal betont, dass er für die Kanzlerkandidatur der Union zur Verfügung stehe – jetzt müssten die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Meinung sagen. Unterstützung bekam Laschet nach AFP-Informationen unter anderem von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU-Vizechefin Julia Klöckner und dem baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden Thomas Strobl.

Verbaler Schlagabtausch

Einen verbalen Schlagabtausch lieferten sich ostdeutsche CDU-Politiker. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, wies nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf eine große Unterstützung der Parteibasis für Söder im Osten hin. Er nehme dort eine Präferenz für Söder wahr, sagte er demnach. Haseloff habe allerdings persönlich kein Votum für Söder abgegeben, hieß es weiter. Haseloff, in dessen Land am 6. Juni Landtagswahlen anstehen, habe auch auf Söders gute Umfragewerte hingewiesen.

Der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, habe sich daraufhin klar für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten eingesetzt. Redmann wurde mit den Worten zitiert: „Ich widerspreche Reiner Haseloff ausdrücklich. Im Osten gibt es ein gemischtes Bild.“ So gebe es im Präsidium der CDU Brandenburg klare Mehrheiten für Laschet. Redmann plädierte für eine Entscheidung durch den Vorstand, da dieser repräsentativer sei als eine Konferenz der Kreisvorsitzenden.

Der Thüringer CDU-Landeschef Christian Hirte sprach sich demnach in der Sitzung für Söder aus. Zugleich sei aber auch auf die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hingewiesen worden, wo es ein eindeutiges Votum für Laschet gebe. Der frühere thüringische CDU-Chef Mike Mohring habe für Rückendeckung für Laschet und eine Entscheidung noch in der laufenden Sitzung geworben.

AKK appelliert an Bundesvorstand

Kramp-Karrenbauer habe sich klar für Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen und gefordert, dass der CDU-Bundesvorstand „seine Verantwortung wahrnehmen“ müsse. Die Menschen im Land erwarteten, dass sich die CDU nun entscheide, sagte die frühere CDU-Chefin laut Teilnehmern.

Günther wurde mit den Worten zitiert: „Der Parteivorsitzende ist ein hervorragender Kanzlerkandidat für uns.“ Der Bundesvorstand habe sich vergangene Woche aus guten Gründen für Laschet ausgesprochen, dies müsse gelten. Weiter sagte der Ministerpräsident laut Teilnehmern: „Armin Laschet strahlt das aus, was wir in diesen Zeiten brauchen.“ Günther forderte demnach eine Entscheidung noch an diesem Montag im Rahmen der Vorstandssitzung.

Klöckner habe im Bundesvorstand von einer Landesvorstandssitzung in Rheinland-Pfalz berichtet, die ein eindeutiges Meinungsbild für Markus Söder abgegeben habe – es sei aber kein Votum gewesen. Sie verwies zugleich darauf, dass sich die CDU erst vor kurzem bei der Wahl des neuen Parteivorsitzenden klar für Laschet ausgesprochen habe. Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen plädierte dafür, am Montagabend noch keine Entscheidung zu treffen.

Strobl berichtete nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montagabend von einem gemischten Bild in Baden-Württemberg. Es gebe Unternehmer, die für Söder seien. Und es gebe Menschen und Familienunternehmer, die ihn beknieten, Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen, sagte er. Strobl betonte nach diesen Informationen weiter, der baden-württembergische CDU-Vorstand unterstütze Laschet.