CDU in Thüringen : Kabale und Hiebe

Am Tag nach einer langen Nacht liegt Thüringens CDU in Scherben. Der Fraktionsvorsitzende Mike Mohring tritt bald ab – und auch Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist angeschlagen.

Mike Mohring am Freitag in Berlin Bild: Matthias Lüdecke

Für die CDU-Fraktion war es eine lange Nacht in Erfurt, bis um vier Uhr morgens saßen die Landtagsabgeordneten zusammen, nachdem sie zuvor schon bis nach ein Uhr mit der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer im Bernhard-Vogel-Saal des Thüringer Landtags über Auswege aus der Krise beraten hatten. Diese Krise war nach der Wahl des Thüringer FDP-Chefs Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten unter Inkaufnahme von Stimmen der AfD entstanden.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring hatte sich bereits am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Leipzig mit Kramp-Karrenbauer getroffen. Sie forderte Neuwahlen, was Mohring ablehnte. Daraufhin fuhr Kramp-Karrenbauer mit nach Erfurt, um in der CDU-Landtagsfraktion über die Lage zu beraten. Auf der Fahrt erreichte Mohring die Nachricht, dass drei CDU-Landräte seinen Rücktritt forderten. Um sich des Rückhalts der Partei zu versichern, stellte er noch am Abend im eilig einberufenen Landesvorstand die Vertrauensfrage, die er nach eingehender Diskussion mit zwölf Stimmen bei zwei Neinstimmen und zwei Enthaltungen gewann. Währenddessen musste die Bundesvorsitzende mehr als eine Stunde warten, bis die Thüringer Parteifreunde ihre Verhältnisse geklärt hatten.

Dann aber ging es Teilnehmern zufolge im Fraktionssaal zur Sache. Gleich mehrere Abgeordnete äußerten sich entsetzt über Kramp-Karrenbauers gleich zu Beginn geäußerte Forderung nach Neuwahlen. Ihr schlug der geballte Unmut der Abgeordneten entgegen. Berlin habe lange genug reingeredet, das sei ja wie früher in der DDR, man habe gedacht, der alte Zentralismus sei überwunden, und überhaupt – die Thüringer CDU wisse selbst, was richtig für sie sei. Dabei sollen Tränen bei Abgeordneten geflossen sein.

Neuwahlen erst als zweite Option

Auch ein Brief Kramp-Karrenbauers an alle CDU-Mitglieder, in dem sie unabgesprochen die Thüringer Entscheidung kritisierte, Kemmerich im dritten Wahlgang zu wählen, hatte großen Unmut hervorgerufen. Die Bundesvorsitzende habe sich daraufhin reumütig gezeigt, hieß es aus der Fraktion. Im Anschluss habe man lange und sehr emotional mit ihr über das Verhältnis von Bundes- und Landespartei sowie über die unterschiedlichen Erfahrungen der Unionsmitglieder in Ost und West diskutiert.

Auch deshalb verschob sich die zunächst für 20.30 Uhr angesetzte Pressekonferenz Stunde um Stunde bis weit nach Mitternacht. Dann trat Kramp-Karrenbauer allein vor die Kameras und erklärte, sich mit ihrem Drängen nach Neuwahlen nicht durchgesetzt zu haben. Diese soll es nun erst als zweite Option geben für den Fall, dass eine Wiederwahl Bodo Ramelows im Landtag abermals scheitern sollte.

Mehr zum Thema 1/

Im Fraktionssaal knöpften sich die Abgeordneten nun noch für weitere drei Stunden Fraktionschef Mohring vor. Die Mehrzahl der Abgeordneten kritisierte insbesondere sein bisweilen einsames Agieren im Wahlkampf, das schlechte Wahlergebnis sowie seinen Zickzackkurs bei der Regierungsbildung, bei dem er erst in Richtung Ramelow blinkte, am Mittwoch dann aber mit Hilfe der AfD den Liberalen Thomas Kemmerich ins Amt hievte.

Allerdings soll Mohring am Abend vor der Ministerpräsidentenwahl vor der Instrumentalisierung der Wahl durch die AfD gewarnt und jeden seiner Abgeordneten einzeln gefragt haben, ob er bereit sei, die Konsequenzen zu tragen. Darüber habe mehreren Quellen zufolge Einstimmigkeit geherrscht. Es sei jedoch nicht darüber gesprochen worden, ob Kemmerich in einem solchen Fall die Wahl überhaupt annehmen soll. Am frühen Freitagmorgen sah sich Mohring gezwungen, Konsequenzen zu ziehen.