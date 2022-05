Dammbruch der CDU in Kiel : Lieber die Grünen als die FDP

In Schleswig-Holstein tut sich etwas Besonderes. Daniel Günther ist der erste Ministerpräsident der CDU, der sich für die Grünen entscheidet, obwohl er auch mit der FDP eine Mehrheit hätte. Dabei ist die FDP in Schleswig-Holstein ein Landesverband, der mindestens ebenso gut und solide mitregieren könnte wie die Grünen. Nicht umsonst wäre Günthers angebliche Traumkonstellation die Fortsetzung der Jamaika-Koalition gewesen.

Warum dann nicht mit der FDP? Das ist mehr als nur eine tagespolitische Entscheidung. Sie sagt nämlich: Die bürgerliche CDU kann besser mit den nicht ganz so bürgerlichen Grünen regieren als mit der bürgerlichen FDP. Anderswo mag die CDU als stärkste Regierungspartei aus Verlegenheit mit den Grünen regieren (wie in Hessen oder demnächst vielleicht auch in Nordrhein-Westfalen); in Kiel tut sie es offenbar aus tiefer Überzeugung. Es wäre also unvollständig, Günthers Entscheidung allein auf seinen Pragmatismus und auf klimapolitische Imagepflege zurückzuführen.

Die CDU trifft damit eine Richtungsentscheidung, auch wenn sie demnächst sicher heruntergespielt wird: Kiel ist nicht die Republik. Aber die Bewegung der Partei ist auch im Bund nicht so, dass man sagen könnte, Kiel falle aus dem Rahmen. CDU/CSU machen in Berlin nicht vergessen, dass die FDP als soziale und marktwirtschaftliche Ordnungsmacht ausfällt.

Verzaubert von den Grünen

Die Liberalen sind derzeit ebenso verzaubert wie die Union, die Grünen wirken unwiderstehlich. So fällt ein Stein nach dem anderen: in der Arbeitslosenversicherung, beim Mindestlohn, in der Rentenpolitik (sofern vorhanden), beim Schuldenmachen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass CDU und Grüne nun sogar in der Sicherheitspolitik oft Seite an Seite stehen.

Innerhalb der Union ist damit auch die „programmatische Erneuerung“ entschieden. Denn es ist kaum zu erwarten, dass die CDU auf breiter Front in Richtung Grüne blinkt, dann aber programmatisch in Richtung FDP abbiegt. Man kann es auch so sagen: Es ist ein später Sieg Angela Merkels. Das wird Friedrich Merz nicht gerne hören, aber auch er wird sich mit dem Gedanken abfinden müssen, dass eine liberal-marktwirtschaftlich orientierte Union, die soziale Gerechtigkeit in christlicher Tradition deutlich von Rot-Grün abgrenzen könnte, derzeit nicht in Sicht ist. Es gilt die Devise: Wie kommen wir wieder an die Macht?

Das muss kein schlechter Ratgeber sein. Es setzt die CDU aber der Gefahr aus, die auch der FDP droht. Viele Wähler werden nicht mehr wissen, wen sie da eigentlich gewählt haben. Und vor allem: für was.