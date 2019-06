Aktualisiert am

CDU in Rheinland-Pfalz : Klöckner verzichtet auf Spitzenkandidatur

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Mai beim Besuch einer Gartenbauausstellung in China. Bild: dpa

Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die CDU bei der Landtagswahl in Rheinland Pfalz im Jahr 2021 nicht in den Wahlkampf führen. Dies solle Fraktionschef Christian Baldauf übernehmen.