CDU in Rheinland-Pfalz : Baldauf gibt nach wachsender Kritik Fraktionsvorsitz ab

Eigentlich wollte Christian Baldauf bei seinem Rücktritt seinen eigenen Nachfolger präsentieren. Dazu ist es aber nicht gekommen. Die Unzufriedenheit in der CDU in Rheinland-Pfalz wuchs.

Christian Baldauf Ende November in Bad Marienberg in Rheinland-Pfalz. Bild: dpa

Christian Baldauf hatte sich seinen Rückzug von der Fraktionsspitze im rheinland-pfälzischen Landtag anders vorgestellt. So äußern sich Vertreter der Landes-CDU, die er am Mittwochabend darüber informiert hatte, dass er sich zum 31. März von dem Amt zurückziehen will. Schon am Donnerstagmorgen berichteten regionale Medien über die Ankündigung, die Baldauf wenig später bestätigte. Im März liegt die Niederlage der CDU bei der Landtagswahl zwei Jahre zurück. In einer Erklärung schreibt Baldauf, dass es ihm wichtig gewesen sei, einer „neuen, teils jungen Fraktion“ als „erfahrener Oppositionspolitiker“ zur Seite zu stehen. Inzwischen sei die Fraktion zum Team zusammengewachsen. Für Anfang Januar kündigte Baldauf eine Fraktionstagung an. „Hier werden wir die inhaltlichen und personellen Weichen für die künftige Fraktionsarbeit stellen“, sagte Baldauf.

Aus der CDU heißt es, eigentlich habe Baldauf den Übergang stärker selbst gestalten und mit der Ankündigung seines Rückzugs auch den Nachfolger präsentieren wollen. Dass die Ankündigung vorab öffentlich gemacht wurde, deutete die Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, als Zeichen der mangelnder Geschlossenheit der CDU. Diese Art des Abgangs wünsche man auch seinem politischen Gegner nicht, sagte Bätzing Lichtenthäler. Persönlich wünsche sie Baldauf alles Gute. Die Fraktion erwecke den Eindruck, ohne Zusammenhalt und planvolles Vorgehen vorzugehen. „Wer so agiert, hat weder Kraft noch Plan, um in Rheinland-Pfalz zu regieren”, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende.

„Christian Baldauf fehlte der Oppositionsinstinkt“

Zuletzt konnte die CDU in Rheinland-Pfalz in einer Umfrage leicht zulegen. Mit 29 Prozent liegt sie nahezu gleichauf mit der regierenden SPD (28 Prozent), die sich deutlich oberhalb des Bundestrends bewegt. Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war im Vergleich zum März stark gesunken (minus 12 Prozent auf 54 Prozent).

In der CDU war trotz des leichten Positivtrends die Kritik an Baldauf gewachsen. Denn vom schlechten Bild, das die Landesregierung bot, konnte die größte Oppositionspartei wenig profitieren. Im Herbst hatte der SPD-Vorsitzende Roger Lewentz von seinem Posten als Innenminister in Folge der Flutkatastrophe zurücktreten müssen. Hauptgrund war sein Auftreten im Untersuchungsausschuss, der ihm als Verharmlosung der Katastrophe ausgelegt wurde. Außerdem wurde in mehreren Wellen öffentlich, dass das Innenministerium Akten nicht an den Parlamentsausschuss weitergegeben hatte. „Die Landesregierung zerlegt sich selbst und wir stehen daneben. Christian Baldauf fehlte der Oppositionsinstinkt“, sagt ein rheinland-pfälzischer Christdemokrat.

Einen klaren Nachfolger Baldaufs gibt es nicht. Drei der Stellvertreter Baldaufs in der Fraktion gelten als aussichtsreich. Dazu zählt Ellen Demuth aus der Eifel, die durch ihre Unterstützung von Norbert Röttgen bei seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt wurde und als politisches Talent gilt. Gordon Schnieder aus der Vulkaneifel, der auch Generalsekretär der Landes-CDU ist, und Marcus Klein aus der Pfalz gelten als weitere Anwärter. Die längste polnische Erfahrung hat Demuth, sie ist seit 2011 im Landtag. Allerdings könnte es ihr, wie es heißt, an Rückhalt in der Fraktion mangeln.