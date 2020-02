Landesvorstand tagt : Stellt sich die NRW-CDU geschlossen hinter Laschet?

Stellt sich das Gremium geschlossen hinter Laschet? Der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorstand steht angesichts von drei Bewerbern aus NRW für den Bundesparteivorsitz vor schwierigen Entscheidungen. Vor der ersten Landesvorstandssitzung seit der Bewerbung von Ministerpräsident Armin Laschet war am Donnerstagabend unklar, ob sich das Gremium geschlossen hinter seinen Landeschef stellt. Neben Laschet bewerben sich auch der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen um den Spitzenposten.

Der Bezirksvorsitzende der CDU Ruhr, der ehemalige NRW-Verkehrsminister Oliver Wittke, sagte vor der Sitzung, er gehe von einem geschlossenen Votum des Landesvorstands für Laschet aus. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, bekräftigte, Merz könne aus seinem Heimatverband auf großen Rückhalt bauen. Die Vorsitzende der Frauenunion NRW, NRW-Landesgleichstellungsministerin Ina Scharrenbach, unterstrich dagegen, Laschet sei der beste Kandidat, um die verschiedenen Parteiinteressen zusammenzuführen. „Stärke ergibt sich aus einer geschlossenen CDU“, sagte sie.

Offiziell stand eine Abstimmung über die Positionierung des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands in der Kandidatenfrage nicht auf der Tagesordnung. Teilnehmer wollten auch nicht kommentieren, ob darüber abgestimmt werde.

Althusmann kritisierte die Kampfabstimmung

Indes hat sich Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann klar für Armin Laschet als künftigen Bundesvorsitzenden der CDU ausgesprochen. Seine persönliche Meinung sei, dass er dem Duo Jens Spahn und Armin Laschet „absolute Führungsfähigkeit“ zutraue, sagte Althusmann am Donnerstagabend in Hameln. 90 Prozent des Präsidiums der Niedersachsen-CDU hätten bei einer Abfrage am Vortag seine Meinung geteilt. „Ich habe Armin Laschet als erfolgreichen Ministerpräsidenten erlebt, der die Fäden bundesweit zusammenhält.“ Laschet sei ein Stabilitätsfaktor.

Althusmann kritisierte die Kampfabstimmung, die es nun um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer geben wird. Von den drei Bewerbern um den Parteivorsitz hätte er erwartet, dass sie sich im Sinne der Sache im Vorfeld auf einen Kandidaten einigen.

Die scheidende Parteichefin Kramp-Karrenbauer appellierte in Hameln trotz der anstehenden Kampfabstimmung um ihre Nachfolge für Zusammenhalt. „Darum wird es ab dem 26. April gehen, sich in den Dienst der Partei zu stellen.“ Die CDU brauche alle drei Kandidaten, die nun für den Vorsitz ins Rennen gingen. Alle drei hätten ihr in die Hand versprochen, sich nach der Wahl weiter in den Dienst der CDU zu stellen. Die Abstimmung zwischen drei Kandidaten sei „ganz normale demokratische Konkurrenz wie 2018“, meinte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf das Jahr, in dem sie an die Parteispitze gewählt worden war.

Vor ihrer Rede stellte Kramp-Karrenbauer sich dem Protest Dutzender Landwirte, die mit ihren Traktoren vor der Veranstaltungshalle unter anderem gegen strengere Düngeregeln protestierten. „Wir fühlen uns unfair behandelt, verschaukelt“, sagte ein Landwirt der Bewegung „Land schafft Verbindung“. Die CDU drohe den ländlichen Raum an die AfD zu verlieren, prophezeite der Landwirt und forderte von der CDU-Chefin Einsatz für die Landwirte. Kramp-Karrenbauer sicherte zu, sich für eine finanzielle Kompensation für die Landwirte einzusetzen sowie für die Schaffung eines besseren Messstellennetzes, das die

Belastung des Grundwassers mit Nitrat aus der Düngung erfasst.

Und auch in Hamburg kommt Bewegung in die CDU: Der Landesvorsitzende Roland Heintze hat nach der Schlappe der Christdemokraten bei der Bürgerschaftswahl Veränderungen personeller Art in Aussicht gestellt. Heintze sprach am Donnerstagabend bei einem Parteitag angesichts der 11,2 Prozent von einem „bitteren“, Spitzenkandidat Marcus Weinberg von einem „sauschlechten“ Ergebnis.

Veränderungen auch personeller Art seien nötig, sagte Heintze, warnte aber vor „Schnellschüssen“. Zunächst müsse die CDU es schaffen, an Profil zu gewinnen und eine kampagnenfähige Organisation zu bilden – „und dann müssen wir uns entscheiden, welchen Köpfen wir das zutrauen“. Der Landesvorstand der CDU soll von einem Parteitag im Juni neu bestimmt werden.