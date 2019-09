Nach Wahl in Brandenburg : CDU-Landesvorsitzender Senftleben tritt ab

Nach der heftigen Wahlschlappe in Brandenburg will der bisherige Partei- und Fraktionsvorsitzende Senftleben seine Ämter zur Verfügung stellen, berichten Medien. Er wolle damit eine „Kenia“-Koalition möglich machen, heißt es.

Brandenburgs CDU-Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben will sich nach den heftigen Verlusten bei der Landtagswahl von seinen Spitzenämtern zurückziehen. Er werde am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Freitag nicht abermals zur Wahl des Fraktionsvorsitzenden antreten. Auch als CDU-Landesvorsitzender wolle er sein Amt zur Verfügung stellen.

Zuvor hatten unter anderem die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ darüber berichtet. Dort heißt es, Senftleben habe bereits seine Entscheidung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer mitgeteilt. Er wolle mit seinem Entschluss eine „Kenia“-Koalition in Brandenburg retten, schriebt die die Zeitung.

Am gestrigen Dienstag hatte es erste Gespräche zwischen zwischen Sozialdemokraten und der Union gegeben. Danach traf sich die SPD mit den Linken, ihrem bisherigen Koalitionspartner. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) braucht künftig mindestens zwei Bündnispartner, um weiterregieren zu können.

Senftleben betonte vor Beginn der Gespräche am Dienstag noch seinen Willen zur Stabilität. „Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ein verlässlicher Partner in einer Regierung werden können“, sagte er. Er gehe positiv in die Runde. „Wir haben fünf Jahre vor, gemeinsam auch vernünftig zu arbeiten.“ Die CDU im Landtag hat die Wahl der Fraktionsspitze auf den kommenden Dienstag vorgezogen – davon hängt nun viel ab. Die Abgeordneten Saskia Ludwig und Frank Bommert fordern nach dem Wahldebakel den Rücktritt von Senftleben. Bommert will als Fraktionsvorsitzender kandidieren. Dem Vernehmen nach soll auch der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann antreten, ein Vertrauter Senftlebens.