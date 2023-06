Aktualisiert am

CDU in Baden-Württemberg

CDU in Baden-Württemberg :

CDU in Baden-Württemberg : Das Ende der Ära Strobl

Baden-Württembergs CDU-Vorsitzender gibt in seiner Partei längst nicht mehr den Ton an. Neuer starker Mann ist der 35 Jahre alte Manuel Hagel. Wohin wird er die Partei führen?

Wie wenig Macht der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl in seiner Partei noch hat, wurde vergangene Woche deutlich: In der Fraktionssitzung musste er seinen alten Widersacher Thomas Blenke als neuen Staatssekretär akzeptieren. Nur unwillig soll ihn Strobl in der Sitzung vorgestellt haben.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der 35 Jahre alte Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel, den Strobl 2016 zum CDU-Generalsekretär gemacht hatte, gibt in der CDU und der grün-schwarzen Koalition längst den Ton an. Der 63 Jahre alte Strobl sitzt nur noch auf dem Beifahrersitz. Nach der Berufung Blenkes höhnte die oppositionelle SPD sogleich, nun gebe es im Innenministerium an der Willy-Brandt-Straße gleich zwei Minister.