Konkurrenz um CDU-Wahlkreis : Der Platzhirsch und die Jägerin

Im Münsterland sind manche Wahlkreise Erbhöfe in der CDU. Jetzt stellt eine junge Frau die alten Regeln in Frage und fordert den Platzhalter heraus.

Johannes Röring ist 61. Er war das älteste von sechs Kindern, und so hat er den Hof im Westmünsterland vom Vater geerbt. Der hatte ihn vom Großvater, und so geht das bis zum Dreißigjährigen Krieg. Rörings Sohn ist der Nächste, er hat schon übernommen.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Anne König ist 36. Sie lebt in Borken, der Stadt nebenan, in einem neuen Haus gleich an den Feldern. In der Nachbarschaft stehen die Carports hinter Hecken, und wenn morgens die Brotbox gemacht ist für ihre Kinder, geht es zur Arbeit in die Schule. Noch keine vierzig und schon Rektorin, das soll ihr erst einer nachmachen. Die Schule hat eine verklinkerte Fassade und eine verglaste Mensa. Auf der Website steht, wie man sich benimmt: „Jeder ist höflich und zeigt seine gute Seite. Dem/der Sprechenden schaut man in die Augen.“