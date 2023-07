Für Boris Rhein war es ein guter Tag. Der hessische Ministerpräsident hatte ihn im „Morgenmagazin“ des ZDF begonnen, wo er erklären konnte, wie er die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zur Kooperation mit der AfD verstanden hatte, und sagte: „Die Brandmauer zur AfD in Hessen steht.“ Am Abend wurde er am Rande eines Sommergesprächs der hessischen CDU im Schloss Biebrich in den ARD-„Tagesthemen“ zugeschaltet, wo er die Kritik aus der eigenen Partei an Merz als „wilde Debatte“ bezeichnete, die zumindest Klarheit geschaffen habe.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Die AfD widerspreche christlichen Werten, so Rhein. Es habe Missverständnisse im Bezug auf die Äußerungen von Merz gegeben, die „Fehlinterpretationen“ unterlegen hätten. Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober war es eine Gelegenheit für Rhein, der Talkshowauftritte nicht mag, für ein paar Minuten ins Fernsehen zu kommen, sagten seine Leute.