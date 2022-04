Debatte um Beteiligung : Generalsekretär Czaja ist für eine Frauenquote in der CDU

CDU-Generalsekretär Mario Czaja will eine verbindliche Frauenquote in seiner Partei einführen. Frauen gemäß ihrem Bevölkerungsanteil in Führungspositionen zu haben, „tut jeder Organisation gut“, sagte er.

Eine Frau reicht nicht: Der damalige Unions-Kandidat Friedrich Merz (links) stellt im Wahlkampf seine stellvertretende Generalsekretärin in spe, Christina Stumpp vor. Rechts daneben Mario Czaja (CDU), der heute CDU-Generalsekretär ist – und für eine verbindliche Frauenquote in seiner Partei eintritt. Bild: dpa

In der CDU wächst der Druck auf den Vorsitzenden Friedrich Merz, mehr für eine größere Zahl von Frauen in der Mitgliedschaft und in Führungspositionen zu tun. Es mehren sich Forderungen nach einer verbindlichen Frauenquote. So sprach sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja dafür aus, dass der nächste CDU-Parteitag eine „verbindliche Quotierung“ einführt. Czaja sagte der Zeitung „Bild am Sonntag“, „die Hälfte unserer Bevölkerung ist weiblich“. Sie in gleichem Verhältnis in Führungspositionen zu wissen, „tut jeder Organisation gut“.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Bisher sieht die Satzung der CDU lediglich vor, dass Frauen „mindestens zu einem Drittel“ an Parteiämtern und öffentlichen Mandaten beteiligt sein sollen. Die Struktur- und Satzungskommission hatte bereits 2020 vorgeschlagen, schrittweise eine hälftige Besetzung mit Männern und Frauen einzuführen. Das ist bis heute noch nicht durch einen Parteitag beschlossen worden.

Klöckner: Sehen bei Frauenanteil nicht gut aus

Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU, Annette Widmann-Mauz, verlangte von Merz, die Beschlüsse der Kommission „offensiv“ voranzutreiben. „Ohne Quote wird es uns nicht gelingen, mehr Frauen in der Partei nach vorne zu bringen“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete der Zeitschrift „Der Spiegel“.

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner, die kürzlich den Vorsitz der rheinland-pfälzischen Landespartei abgegeben hatte, sodass seither kein Landesverband mehr von einer Frau geführt wird, sagte zum Frauenanteil in der CDU: „Da sehen wir nicht gut aus.“ Das sei „keine schöne Entwicklung“. Daher sei eine Frauenquote erforderlich.

„Ich war lange skeptisch, was Quoten anbelangt, aber ich gestehe ganz klar ein: Von selbst wird sich das nicht ergeben.“ Klöckner forderte, wenn die Quote nicht erfüllt werden könne, sollten Posten unbesetzt bleiben: „Wenn es zum Beispiel in einem Kreisverband drei Stellvertreterplätze gibt und es nicht möglich ist, dafür eine Frau zu gewinnen, dann muss künftig einer frei bleiben, bis man das hinbekommt.“

Nach der Wahlniederlage der CDU im Saarland hatte Merz, der eine Quote wiederholt als „zweitbeste Lösung“ bezeichnet hat, angekündigt, er werde sich dafür einsetzen, dass sich an der geringen Zahl von Frauen in der CDU etwas ändern werde.