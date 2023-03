CDU-General zu neuem Wahlrecht : „Ein Frontalangriff auf die Union als Ganzes“

Herr Generalsekretär, die Ampelkoalition hat das Wahlrecht geändert und die Klausel gestrichen, die kleineren Parteien mit direkt gewählten Kandidaten die Präsenz im Bundestag sichert. Die CSU, un­mittelbar betroffen, spricht von einem „An­schlag auf Demokratie und Föderalismus“. Sieht die CDU das ebenso?

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Also zunächst einmal: Auch wir wollen den Bundestag verkleinern und haben da­zu konkrete Vorschläge unterbreitet. Das, was die Ampelkoalition jetzt macht, ist ein Frontalangriff gegen die stärkste Oppositionspartei, auf die Union als Ganzes. Bei ähnlichem Vorgehen in anderen Ländern Europas, Polen oder Ungarn etwa, würde man jetzt ganz andere Diskussionen führen, und die EU-Kommission würde auf den Plan treten. Und offensichtlich ist der Vorschlag vor allem gegen die CSU gerichtet. Die CSU könnte alle 46 Wahlkreise in Bayern gewinnen, bliebe sie bei den Zweitstimmen aber bundesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde, wäre sie im Bundestag nicht vertreten. So etwas ist zwar noch nie vorgekommen, aber mit dem geänderten Wahlrecht könnte es passieren, dass viele Millionen Wähler in Bayern nicht im Bundestag vertreten sind. Die dänische Minderheit in Südschleswig wäre auf einmal stärker im Bundestag vertreten als die CSU.

Es ist nicht weniger als die faktische Abschaffung des personalisierten Verhältniswahlrechts. Es wird zu einem reinen Listenwahlrecht. Den Wählerinnen und Wählern ist doch nicht zu vermitteln, wa­rum nicht ihre Direktstimme, sondern ein kompliziertes statistisches Konstrukt da­rüber entscheiden soll, wer ihre Heimat im Deutschen Bundestag vertritt. Wahlen werden dadurch für die Wähler intransparent und in der Folge unattraktiv. Deswegen wird die CDU dagegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Die CSU hat am Wochenende gesagt, die Tür für weitere Gespräche sei verschlossen, gleichzeitig hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) angedeutet, dass es doch Gespräche über weitere Änderungen geben könnte, etwa zum Wahlalter und zur Parität von Männern und Frauen im Parlament. Sehen Sie da eine Möglichkeit der Einigung, einen Brückenbau?

Die Bundestagspräsidentin will sich nicht einigen, im Gegenteil, sie will noch weitere Änderungen vornehmen. Sie hat sich bei Amtsantritt mal zum Wahlrecht geäußert und ist danach faktisch abgetaucht. An den Gesprächen war sie weder aktiv und noch nicht einmal mehr passiv beteiligt. Sie äußert sich auch nicht im Sinne einer Kompromissbereitschaft zum jetzigen Wahlrecht. Sondern es geht darum, mit einer erzwungenen Parität und der Ab­senkung des Wahlalters auf 16 Jahre zwei weitere Eingriffe vorzunehmen, die wir für falsch halten. Es ist wichtig, dass Männer und Frauen im Parlament gleichermaßen vertreten sind, das kann man aber nicht über ein Gesetz vorgeben. Frau Bas geht in keinem essenziellen Punkt auf uns zu und macht auch keine Vorschläge, wie das jetzige Wahlrecht demokratischer ausgestaltet werden kann und Oppositionsrechte gewahrt werden. Sondern sie geht noch mal darüber hinaus und überspannt weiter den Bogen. Damit wird sie ihrer Rolle als Bundestagspräsidentin nicht gerecht.