Frauenquote : Die CDU verkauft unsere Werte

Wenn SPD und Grüne spotten, nun habe auch die CDU nach Jahrzehnten auf den richtigen Weg gefunden – dann könnte das für die Union genau der falsche Weg sein. Nicht, weil die anderen Parteien stets prinzipiell danebenlägen, sondern weil sie politische Wettbewerber mit anderen Grundsätzen sind. So war das jedenfalls lange Zeit.

Dass Frauen und Männer vor dem Gesetz gleich sind, niemand aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden darf und dass der Staat die tatsächliche Gleichberechtigung fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken muss, das steht im Grundgesetz. Wie man Gleichberechtigung in politischen Parteien erreicht, steht dort aber nicht. Von Gleichmacherei auch nichts.

Parität überall?

Weder verlangt die Verfassung eine Quote, noch verlangt sie, dass in allen Parteien und Organisationen Männer und Frauen zu gleichen Teilen vertreten sein müssen. Gesetzlich vorgeschriebene Parität auf Landeslisten und damit in den Parlamenten – solche Vorhaben sind verfassungsgerichtlich verworfen worden. Denn sie widersprechen dem demokratischen Prinzip der Repräsentation. Sie beeinträchtigt die Freiheit der Wahl, die Freiheit der Parteimitglieder sowie den Gleichheitssatz. Alle Formen einer imperativen, von gesellschaftlichen Gruppen ausgehenden inhaltlichen Bindung des Abgeordneten sind mit der Verfassung nicht vereinbar.

Parität dann also in den Gremien und auf den Listen der Parteien? Kann man machen, wobei freilich auch die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entsprechen muss. Noch vor zwei Jahren sah Friedrich Merz in paritätischen CDU-Wahllisten eine Diskriminierung der Männer.

Die CDU hat etwa 25 Prozent weibliche Mitglieder, die SPD etwa 30, die Grünen liegen bei gut 40 Prozent. Auswahl, Wettbewerb ist also da. Der Wähler, so er denn die Frage des Anteils von Frauen in Parteien zum Maßstab seiner Entscheidung macht, hat die Wahl.

Es ist natürlich legitim, dass sich die CDU Gedanken gemacht hat, wie die Partei ihre Attraktivität erhöhen kann. Friedrich Merz hat früh deutlich gemacht, dass es dabei vor allem um den Anschein geht: Die CDU erscheine zurzeit als frauenfeindliche Partei, anders offenbar als Grüne und SPD. Wobei der Anteil der Mitglieder auch in Führungsgremien ja noch nicht zwingend für eine frauenfreundliche Politik steht. Zudem ist die Frage offen, ob etwa die Grünen ihren langen Marsch durch die Institutionen wegen der Frauenquoten oder aus anderen Gründen bisher so erfolgreich absolviert haben.

Die CDU muss sich fragen lassen, ob eine Quote zu ihren Überzeugungen passt, ob sie sinnvoll zu verwirklichen ist – und ob sie ihr nützt. Sofern von Überzeugungen zur Demokratie, zu Freiheit und Gemeinwesen oder gar von ihrem Menschenbild überhaupt noch die Rede ist: Dirigismus ist jedenfalls besonders begründungsbedürftig.

Werte, die bleiben

Eine Partei, die permanent von ihren „Werten, die bleiben“ spricht, tut so, als sei Gerechtigkeit auf Erden nur erreicht, wenn das zahlenmäßige Verhältnis der Geschlechter sich in allen Gremien ausgerechnet ihrer Partei widerspiegelt. Im Grunde hätte sie dann sogleich eine Quote von durch die Bank 50 Prozent beschließen müssen. Aber auch so reicht künftig in Verbänden mit geringem Frauenanteil die bloße Kandidatur, um in die Führung zu gelangen. Gab es wirklich keine andere Möglichkeit, den Frauenanteil unter den Mitgliedern zu steigern? Wird er so steigen? Einfluss hat man im Übrigen nicht nur in Führungspositionen.

Die CDU ist keine Staatspartei, sondern eine von mehreren größeren Parteien, die um die Gunst der Wähler streiten. Sie kommt aus einer anderen Tradition. In ihrer Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und beim Gesellschaftsjahr beruft sie sich auf Volkes Stimme. Aber eigentlich war sie, wiewohl auch Kanzlerwahlverein, traditionell eher der ruhende Pol. Neuerungen ja, aber nicht um jeden Preis.

Wem nützt es? Nützt es uns? Auch diese Frage muss sich die Union stellen. Es kann gut sein, dass die neue Fortschrittspartei mehr Zuspruch verliert als gewinnt. Es kann sein, dass die Union sich weiter spaltet, dass Radikale Zulauf erhalten. Die knappe Entscheidung ist Ausdruck einer lebendigen Debattenkultur, aber auch ein Zeichen der Zerrissenheit. Das Bild an der Basis sieht noch einmal anders aus.

Es geht aber um mehr. Nun bahnt auch die CDU einer Identitätspolitik den Weg, in der Merkmale zählen und nicht der Inhalt. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist entscheidend, die Freiheit der Wahl tritt zurück. Nach dieser Logik wird es weitere Quoten geben müssen. Eine Partei, die das Gute bewahren will, wird auch für alle anziehend bleiben, indem sie ihre Werte gut vermittelt – aber nicht, indem sie ihre und unser aller Werte verkauft.