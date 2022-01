CDU-Vorsitz : Merz muss es wagen

Im Eingang zur CDU-Zentrale steht überlebensgroß eine Pappfigur von Konrad Adenauer, Gründervater der Partei und Gründungskanzler der Bundesrepublik. Die Figur ist einem Schwarz-Weiß-Foto nachempfunden, sie wirkt etwas von gestern. Falls dies eine subtile Botschaft der scheidenden Politiker im CDU-Hauptquartier an Friedrich Merz sein sollte, so ist sie zumindest zwiespältig. Manche halten ja auch Merz für einen Mann von gestern. Ein konservativer Millionär aus dem mittelgebirgigen Sauerland. Sein bisheriger politischer Höhepunkt, die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden im Jahre 2000, ist beinahe so lange her wie das Ende seiner ersten Karriere. Das kam, als er unweigerlich zwei Jahre später sein Amt an Angela Merkel abgeben musste, weil sie Parteivorsitzende geworden war.

Friedrich Merz ist viel jünger als Adenauer es bei seiner Wahl zum Vorsitzenden war. Der spätere Kanzler aus Rhöndorf war damals bereits 76, Merz ist 66. Gleichwohl gibt es in der Union gar nicht wenige, die Merz für einen Übergangskandidaten halten, schon altershalber. Doch da kann man sich auch täuschen. Merz hat drei Anläufe nehmen müssen, um endlich doch an die Spitze der CDU zu gelangen. Eine ganze Reihe begabter und jüngerer CDU-Politiker haben versucht ihn aufzuhalten – Jens Spahn, Norbert Röttgen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Zuletzt schickte sich noch der früheren Kanzleramtsminister Helge Braun ins Rennen, dessen politisches Gewicht dann mit 12,2 Prozent taxiert wurde.

Der personifizierte Salto rückwärts?

Merz’ Wiedereintritt in die Parteipolitik fiel zusammen mit der Dämmerzeit jener Angela Merkel, die ihn vor 20 Jahren beiseite stellte. Er hat seither mit großem Stehvermögen an seinen Bewerbungen festgehalten. Nun, am vorläufigen Ende einer Orientierungsphase für die CDU von mehr als drei Jahren, bekommt er die Chance, seiner Partei neue, konservative Orientierung zu geben, ohne den Fortschritt zu ignorieren.

Merz wurde, auch von innerparteilichen Gegnern, gern als personifizierter Salto rückwärts in die achtziger Jahre beschrieben. Ja, er hatte Ansichten zur Migration, zur Rolle der Frau oder zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die viele in der Partei nicht mehr teilen. Aber es zeichnet ihn aus, dass er Ansichten überdacht und auch korrigiert hat. Bei außenpolitischen Fragen oder gegenüber den extremen Rändern des politischen Spektrums ist er Prinzipien treu geblieben. Dass er zu denen gehört, die für die Soziale Marktwirtschaft eintreten, könnte der Union auch ganz gut tun.

Ob Merz eine längere Zukunft hat als seine beiden Vorgänger, wird sich schon bald erweisen. Seine Wahl durch die große Mehrheit der 1001 Delegierten ist gewiss. Doch die Entscheidungen darüber, welchen Kurs die Union einschlägt, fallen nicht allein im Adenauer-Haus, sondern auch in der Fraktion und in den Ländern. Vor allem in denen, wo die CDU noch Ministerpräsidenten stellt.

Bittere Lektion für Brinkhaus

Als Parteivorsitzender wird Merz nur dann Wirkung entfalten und die CDU eine Chance auf das Kanzleramt haben, wenn er zugleich die Führung der Opposition übernimmt. So war es beim Vorsitzenden Helmut Kohl, der sein Amt als Ministerpräsident aufgab, um erst Fraktionsvorsitzender, dann Kanzler zu werden. So war es bei Merkel, die drei Jahre nach Merz’ Ablösung die Kanzlerschaft erreichte. Für Merz war das eine bittere Lektion. Er wird sie nun unmittelbar dem amtierenden Fraktionschef Ralph Brinkhaus zu erteilen haben.

Der spielt noch auf Zeit und hofft auf die CSU. Brinkhaus war an die Spitze der Fraktion gelangt, als er 2018 die Gunst schlechter Stimmung gegen Merkels langjährigen Verbündeten Volker Kauder nutzte. In der stark dezimierten Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU hat er nach der Wahl bewährten Vertrauten gute Sprecher-Posten gesichert. Nicht jede Stellenbesetzung war dabei konsequent auf die Zukunft ausgerichtet. Brinkhaus organisiert seine Gefolgschaft mit Bedacht. Zudem setzt der Ostwestfale auf CSU-Verbündete. Sollte Markus Söder abermals eine Kanzlerkandidatur erwägen, wäre ihm geteilte Macht in der Schwesterpartei womöglich lieber als geeinte Führung unter Merz.

Stets heißt es nun, die Entscheidung falle im freundschaftlichen Gespräch der Beteiligten erst nach Ostern. Doch das glaubt in Wahrheit niemand, schon weil man derlei Phrasen vom bitteren Machtkampf Söders mit Laschet noch bestens und mit Schrecken erinnert. Der schwelende Machtkampf schwächt schon jetzt die Oppositionsarbeit. Nervös abwartend, lange telefonierend, vertraulich hinterrücks verhandelnd sind Einflussreiche in Fraktion und Partei damit viel beschäftigt. Bei fast jedem Auftritt steht die Frage im Raum. Sie muss rasch beantwortet werden. Die Union will eine starke Opposition werden. Mit einer gespaltenen Führung wird daraus aber nichts. Merz muss es wagen, Brinkhaus weichen.