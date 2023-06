Aktualisiert am

Aufgrund von zeitlicher Koinzidenz vermischen sich derzeit zwei Debatten. Die Ampel plant die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und will dabei nicht nur die Fristen für die Einbürgerung verkürzen, sondern auch die mehrfache Staatsangehörigkeit ermöglichen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Wenige Tage nachdem die Koalition den Gesetzentwurf an Länder und Verbände verschickt hat, wurde in der Türkei Recep Tayyip Erdogan im Amt des Präsidenten bestätigt, auch mithilfe der Stimmen von Türken in Deutschland. 67,2 Prozent der türkischen Wähler stimmten hierzulande für Erdogan (auch wenn nur rund die Hälfte der Berechtigten zur Wahl ging).