Friedrich Merz (Mitte) am Montag in Rostock mit dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im bayrischen Landtag Thomas Kreuzer (links) und Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg Bild: dpa

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat eine neue Marschrichtung für die politische Auseinandersetzung der Union ausgegeben. Die Grünen würden auf absehbare Zeit „der Hauptgegner“ der Union in der Bundesregierung sein, sagte Merz in Rostock auf einem Treffen der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU im Bundestag und den Ländern. Denn die Grünen seien dafür verantwortlich, dass eine Polarisierung in der Energie- und Umweltpolitik entstanden sei. Gerade angesichts des Erfolgs der AfD sei es für die Union wichtig, Alternativen herauszustellen, sagte Merz am Montagnachmittag.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Bei einem Treffen mit dem Landesvorstand der CDU in Schleswig-Holstein warb Merz anschließend abermals für diesen Kurs. Er sei dankbar, dass er bei der dortigen CDU Verständnis dafür gefunden habe, „dass wir die Auseinandersetzung in Berlin auch und vor allem jetzt gegen die Grünen etwas intensivieren müssen“. In Schleswig-Holstein regiert CDU-Ministerpräsident Daniel Günther mit den Grünen. Man werde, so sagte Merz weiter, „vor allem auch dem Eindruck widersprechen, als ob wir sozusagen immer schon nach links schielen und sagen, wir müssen unbedingt mit denen irgendwann in eine Koalition“.