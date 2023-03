Aktualisiert am

Der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner hat die von seiner Partei geforderte Abfrage von Vornamen der Verdächtigen nach den Ausschreitungen an Silvester verteidigt. „Wir haben ein Gewaltproblem in Berlin von rechts, von links, aber teilweise auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund“, sagte Wegner dem RBB am Freitag. Nur wenn man Probleme benenne, könne man sie auch richtig lösen.

Zugleich sagte er: „Zu Berlin gehört Mehmet genauso wie Michael.“ Am Ende zähle, wie man sich verhalte. Die Forderung nach der Abfrage von Vornamen begründete er damit, dass man so passgenaue Präventionsangebote schaffen könne. Berlin sei eine vielfältige Stadt, zu der alle dazugehörten, „die hier friedlich leben und die sich an Regeln halten“.

Wegner: Nehme Volksentscheid zu Enteignung ernst

Zum umstrittenen Thema der Enteignung von Wohnungskonzernen strebe man eine Entscheidung höchster Gerichte an, sagte Wegner. Eine „willkürliche Enteignung“ lehne er ab, nehme aber den Volksentscheid ernst. Zuerst müsse die Expertenkommission zu Ende arbeiten, danach könne man, wenn nötig, ein Gesetz erstellen, das man gerichtlich auf seine Verfassungskonformität überprüfen lasse. Er sei sich aber „sehr sicher“, dass Gerichte dem nicht zustimmen würden. Über die strittige Verlängerung der Autobahn in Berlin-Treptow müssten CDU und SPD in den Koalitionsverhandlungen noch einmal sprechen und auch die Berliner mit einbeziehen.

Wegner kündigte an, dass er mit der SPD eine Koalition auf Augenhöhe anstrebt. Bei den Sondierungsgesprächen mit der SPD seien viele inhaltliche Schnittmengen sichtbar geworden. Als Beispiel nannte er den Wohnungsneubau, die Verkehrswende, die auch die Autofahrer „in den Blick nimmt“, sowie den Bereich der Sicherheit. Man wolle eine „Koalition der Vernunft“ schaffen.

Der CDU-Landesvorstand hatte sich am Donnerstag für Koalitionsverhandlungen mit der SPD ausgesprochen. In vier Wochen sollen die Verhandlungen laut Wegner beendet sein. Dann folge die Mitgliederbefragung der SPD. Wegner sagte am Donnerstag, dass der neue Senat Ende April oder Anfang Mai seine Arbeit aufnehmen könne. Sollte es zu Schwarz-Rot kommen, dürfte Wegner Regierender Bürgermeister werden und Franziska Giffey (SPD) ablösen. Giffey hatte angekündigt, dass sie dann Senatorin werden wolle.