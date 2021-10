Richtungsdebatte in der CDU : Die Union braucht Mut zur Mitte

Der CDU fehlt es nicht an konservativem Profil, sondern an Gespür für die sozialen Belange der einfachen Leute. Ein Gastbeitrag des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Arbeitnehmerorganisation CDA.

Am Tag nach der Wahl werden in Magdeburg Wahlplakate abgebaut Bild: dpa

Wie schön wäre es für die christdemokratische Seele, wenn der erlittene Höllensturz bei der Bundestagswahl damit abgetan werden könnte, dass Armin Laschet schlicht der falsche Kandidat gewesen ist. Indes, so einfach ist es nicht. Ohne Zweifel hat Armin Laschet in diesem Wahlkampf vieles falsch gemacht. Sein Lacher am Rande einer Pressekonferenz des ­Bundespräsidenten ist zum Abziehbild eines Wahlkampfes geworden, bei dem die Kampagne so wenig zum Kandidaten passte wie Birkenstocksandalen zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele.

Vermutlich könnte man über den Lacher heute lachen, wenn Armin Laschet im Wahlkampf mehr Mut gehabt hätte, sich als der Mann zu präsentieren, den eine Mehrheit der Partei zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat: einen Mann, der für eine weltoffene, liberale und soziale CDU der Mitte steht. Ein Mann, der Merkel-Wähler mit Merkel-Politik bei der CDU halten kann. Stattdessen erlebten wir einen CDU-Vorsitzenden, der vor allem bedacht war, es sich nicht mit dem Teil der Partei nicht zu verscherzen, der bei der Wahl des Vorsitzenden für Friedrich Merz votierte. An dieser Klippe ist schon Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert.