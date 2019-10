Führungsfrage in der CDU : Wieder zum Leuchtturm werden

Die CDU braucht eine klare Positionierung und eine starke Führungsfigur, wenn sie nicht das Schicksal der SPD teilen will. Doch niemand kann allein das ganze Spektrum einer Volkspartei abdecken.

Ob die SPD sich mit ihrem langwierigen Verfahren zur Wahl einer neuen Leitung einen Gefallen getan hat, kann man nicht nur wegen des desaströsen Ergebnisses bei der Landtagswahl in Thüringen bezweifeln. Einen Vorteil aber hat die Führungslosigkeit: Wer keine(n) Vorsitzende(n) hat, kann ihn/sie auch nicht beschädigen. Wie das geht, führt in der Zwischenzeit ersatzweise die CDU vor. Sie macht das nicht wie die deutsche Sozialdemokratie aus Gewohnheit, sondern aus der Furcht, dort zu landen, wo die SPD schon ist: in der politischen Bedeutungslosigkeit.

Das Abschneiden in Thüringen hat diese Angst hell auflodern lassen. Im einstigen „Stammland“ rechts und links außen überholt zu werden, muss eine Volkspartei wie die CDU ins Mark treffen; danach kann nicht einmal sie so tun, als wäre nichts gewesen. Denn das Resultat wirft nicht nur die Frage auf, ob der örtliche Parteichef mit dem Ministerpräsidenten von der Linkspartei einen Kaffee trinken darf.

Bisher reichte es nur zu einer halben Konsequenz

Der schleichende, wie in Thüringen aber mitunter auch galoppierende Niedergang der CDU erfordert eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Gründen und den Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, für das Programm wie für das Personal.

Im vergangenen Jahr reichten die Befürchtungen und die Unzufriedenheit in der CDU nur zu einer halben Konsequenz. Merkel musste den Parteivorsitz aufgeben, durfte aber Kanzlerin bleiben. Annegret Kramp-Karrenbauer setzte sich knapp gegen Friedrich Merz und Jens Spahn durch, weil der Teil der Partei, der nicht grundsätzlich mit der Merkel’schen Linie der Linksverschiebung brechen wollte, etwas stärker war als das Lager, das ein stärkeres konservatives Profil fordert, um wieder zu Kräften zu kommen.

Doch gelang es der neuen Parteivorsitzenden nicht, den Abwärtstrend zu brechen. Deswegen gerät sie zunehmend von beiden Seiten unter Feuer, von den „Merkelianern“ wie von deren Antipoden. Mit einer Reihe von Fehlern machte sie es Kritikern und Konkurrenten leicht, ihr den Stempel aufzudrücken: Die kann es nicht.

Doch treffen die angebliche „Merkel 2.0“ auch Hiebe, die der Vorgängerin gelten. Bislang fehlte den Resten des Anden-Pakts und den nachgewachsenen Kritikern Merkels der Mumm, zum Sturz der Kanzlerin zu blasen. Merz, der keinen Hehl daraus macht, was er von Merkel und ihrer Sozialisation in der DDR hält, hat nun kräftig ins Horn gestoßen.

Hört Merkel aber die Signale? Lässt sie sich von den Vorwürfen ihres alten Feindes beeindrucken? Die Popularitätswerte ihrer jedenfalls einstigen Wunschnachfolgerin zwingen Merkel jedenfalls nicht dazu, der CDU-Vorsitzenden sofort den Schlüssel zum Kanzleramt auszuhändigen. Und von jenen, die sich für einen besseren Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden als Kramp-Karrenbauer halten, hat sich noch keiner ganz aus der Deckung gewagt.

Es scheint, als wollten die Thronaspiranten es der SPD überlassen, den Stecker von Merkels Kanzlerschaft zu ziehen. Ein Koalitionsbruch wäre für die Merkel-Kritiker in der CDU die sauberste Lösung, denn dann könnten sie die Frage „Wer hat die Kanzlerin verraten?“ unisono beantworten mit: „Die Sozialdemokraten!“

Führungskräfteschreddern wie in der SPD?

Doch ist noch unklar, ob die SPD den Merkel-Gegnern diesen Gefallen tut. Der Parteitag der Sozialdemokraten, auf dem die neue Führung gewählt wird, findet erst am 6. Dezember statt. Die CDU aber muss schon zwei Wochen vorher auf ihrem eigenen Parteitag entscheiden, ob sie weiter an der erst vor einem Jahr gewählten Vorsitzenden festhält oder beim Führungskräfteschreddern dem Beispiel der SPD folgen will.

Viel Zeit bleibt Kramp-Karrenbauer bis dahin nicht mehr, um der Partei nachhaltiger als bisher zu beweisen, dass sie die richtige Wahl war. Dazu gehört eine klare Positionierung gegen eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Julia Klöckner hat völlig recht: Warum sollte man CDU wählen, wenn deren Kooperationsbereitschaft nach links sogar noch über die Grünen hinausreichte? Linke und AfD dagegen würden sich bedanken.

Aus der unangenehmen Lage, allenfalls anderen Parteien als Steigbügelhalter dienen zu können, in den Ländern oder sogar im Bund, kommt die CDU nur heraus, wenn sie im bürgerlichen Lager wieder zu dem Leuchtturm wird, der sie einst war. Ob Kramp-Karrenbauer, Laschet, Merz oder Spahn – keiner von ihnen strahlt derzeit allein die Helligkeit aus, die dafür nötig wäre.

Selbst in den guten alten Zeiten der CDU reichte dafür eine Birne nicht. Die sehnsüchtige Suche nach der Lichtgestalt, die ihre Partei von allen Existenzängsten befreit, muss, wie bei der SPD schon oft gesehen, in Enttäuschung enden. Nur eine Mannschaft kann glaubwürdig das ganze Spektrum vertreten, das eine Volkspartei bieten muss, wenn sie bei einer Wahl nicht hinter Linkspartei und AfD landen will.

Doch braucht es auch eine starke Führungsfigur, die diese Truppe zusammenhält. Kramp-Karrenbauer hat die Partei und die öffentliche Meinung noch nicht davon überzeugt, dass sie über diese Stärke verfügt. Aber auch Merkel war, als sie Parteivorsitzende wurde, noch nicht so abgebrüht wie heute. Unterschätzt hat man sie damals ebenfalls, sogar noch lange Zeit.